Cast
Cast and Crew
Director
Gennadiy Vasilev
Writer
Sergei Kozlov, Gennadiy Vasilev, Shi U. Zhang
Composer
Dmitriy Rybnikov
Film details
Country
Russia / China
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1997
World premiere
31 July 1997
Release date
|31 July 1997
|Russia
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|12+
|24 June 2010
|Kazakhstan
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|24 June 2010
|Ukraine
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Production
Goskino, Rakurs, Sang I
Also known as
Volshebnyy portret, Czarodziejski obrazek, Czarodziejski portret, Das Zauberbildnis, Le Portrait magique, The Magical Portrait, Волшебный портрет, 魔画, Bức chân dung ma thuật