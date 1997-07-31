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Poster of The Magical Portrait
6.9
Kinoafisha Films The Magical Portrait
6.9

The Magical Portrait

, 1997
Volshebnyy portret
Russia, China / Fantasy, Family / 18+
Poster of The Magical Portrait
6.9

Cast

Sergey Shnyryov
Sergey Shnyryov
Ivan
Gao Li
Tszjangjuang Chang
Chen Lu
Valentina Telichkina
Valentina Telichkina
Irina Bezrukova
Irina Bezrukova
Ariadna Shengelaya
Vladimir Antonik
Vladimir Antonik
The Duke
Andrey Leonidovich Martynov
Andrey Leonidovich Martynov
Natalya Goncharova
Vladimir Episkoposyan
Sergey Galkin
Director Gennadiy Vasilev
Writer Sergei Kozlov, Gennadiy Vasilev, Shi U. Zhang
Composer Dmitriy Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia / China
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1997
World premiere 31 July 1997
Release date
31 July 1997 Russia 12+
24 June 2010 Kazakhstan
24 June 2010 Ukraine
Production Goskino, Rakurs, Sang I
Also known as
Volshebnyy portret, Czarodziejski obrazek, Czarodziejski portret, Das Zauberbildnis, Le Portrait magique, The Magical Portrait, Волшебный портрет, 魔画, Bức chân dung ma thuật

Film rating

6.9
Rate 14 votes
7 IMDb
Place in the rating
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