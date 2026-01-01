Menu
Kinoafisha
Films
Mulholland Dr.
Mulholland Dr. Awards
Awards and nominations of Mulholland Dr. 2001
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Trailers
Similar
Quotes
Filming locations
Academy Awards, USA 2002
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Motion Picture - Drama
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Original Score
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Editing
Winner
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
