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Poster of Dead Calm
7.2
Kinoafisha Films Dead Calm
7.2

Dead Calm

, 1989
Dead Calm
Australia, USA / Thriller, Horror / 18+
Poster of Dead Calm
7.2

Cast

Sam Neill
Sam Neill
John Ingram
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Rae Ingram
Billy Zane
Billy Zane
Hughie Warriner
Rod Mullinar
Russell Bellows
Joshua Tilden
Danny
George Shevtsov
Doctor
Michael Long
Specialist Doctor
Lisa Collins
'Orpheus' Cruise Girl
Paula Hudson-Brinkley
'Orpheus' Cruise Girl
Sharon Cook
'Orpheus' Cruise Girl
Director Phillip Noyce
Writer Terry Hayes, Charles Williams
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country Australia / USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1989
World premiere 7 April 1989
Release date
7 April 1989 Russia 16+
30 November 1989 Argentina
25 May 1989 Australia
7 September 1989 Belgium
7 April 1989 Canada
4 August 1989 Denmark
1 September 1989 Finland
23 August 1989 France
27 July 1989 Germany
3 November 1989 Great Britain 15
3 January 1991 Hungary
22 December 1989 Ireland
26 August 1989 Italy
7 April 1989 Kazakhstan
6 October 1989 Mexico
8 September 1989 Netherlands
12 June 1989 Spain
21 July 1989 Sweden
6 April 1990 Turkey
7 April 1989 USA
7 April 1989 Ukraine
MPAA R
Budget $10,400,000
Worldwide Gross $7,825,135
Production Kennedy Miller Productions
Also known as
Dead Calm, Terror a bordo, Calma total, Calme blanc, Todesstille, Мёртвый штиль, 1 Death, 3 Bath, 1 Ghost, Biển Lặng, Calma de Morte, Dead Calm - rasvatyyni, Dead Calm: A Voyage Into Fear, Døden ombord, Halálos nyugalom, Krouaziera stin akri tou tromou, Lugnt vatten, Martwa cisza, Mirtina tyla, Ölüm Sessizliği, Opasno more, Ore 10: calma piatta, Rasvatyyni, Rasvatyyni - Matka pelkoon, Terror ombord, Úplné bezvetrí, Úplné bezvetrie, Κρουαζιέρα στην άκρη του τρόμου, Мертвый омут, Мъртвешко спокойствие, デッド・カーム　戦慄の航海, 冷静的死亡, 怒海惊情, 航越地平线, 航越地平線, Dead Calm - OZ, Úplné bezvětří

Film rating

7.2
Rate 10 votes
6.8 IMDb

Quotes

[assuming it's her husband that is washing her hair]
Rae Ingram You know what I'd love for lunch? Fresh asparagus, then, um, pasta - angel hair pasta with heaps of basil, garlic, olive oil and, um, apple pie. Yeah. Uh, John, have you got a towel?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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