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Poster of The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover
7.7
Kinoafisha Films The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover
7.7

The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover

, 1989
The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover
France, Netherlands / Drama, Crime, Romantic / 18+
Poster of The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover
7.7

Cast

Michael Gambon
Michael Gambon
Albert
Helen Mirren
Helen Mirren
Georgina
Alan Howard
Michael
Tim Roth
Tim Roth
Mitchel
Richard Bohringer
Richard Bohringer
Richard Borst
Richard Bohringer
Richard Bohringer
Richard Borst
Ciarán Hinds
Ciarán Hinds
Cory
Gary Olsen
Spangler
Ewan Stewart
Harris
Roger Ashton-Griffiths
Roger Ashton-Griffiths
Turpin
Ron Cook
Ron Cook
Mews
Director Peter Greenaway
Writer Peter Greenaway
Composer Michael Nyman
Cast and Crew

Film details

Country France / Netherlands
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1989
World premiere 4 September 1989
Release date
24 May 1990 Argentina
29 March 1990 Australia
2 November 1989 Belgium
16 April 1990 Denmark
23 November 1990 Finland
1 November 1989 France
23 November 1989 Germany
13 October 1989 Great Britain
23 November 1989 Greece
25 October 1990 Hungary
7 February 1991 Iceland
16 January 1990 Italy
4 August 1990 Japan
19 July 2009 Mexico C
24 November 1989 Netherlands
30 March 1990 Portugal
8 December 1989 Spain 18
6 July 1990 Sweden
18 October 1990 Taiwan
3 November 1995 Turkey
6 April 1990 USA
MPAA NC-17
Worldwide Gross $8,527,316
Production Allarts, Elsevier-Vendex Film Beheer, Allarts Cook
Also known as
The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, Kokki, varas, vaimo ja rakastaja, The Cook, the Thief, His Wife, A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, Aşçı, hırsız, karısı ve aşığı, Ha-Tabah, Ha-Ganav, Ishto V'Ha-Meahev, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante, Kocken, tjuven, hans fru & hennes älskare, Kokk, varas, tema naine ja tolle armuke, Kokken, tyven, hans kone & hendes elsker, Kokken, tyven, hans kone og hennes elsker, Kokku to Dorobô, Sono Tsuma to Aijin, Kokkurinn, þjófurinn, kona hans og elskhugi hennar, Kuchár, zlodej, jeho žena a jej milenec, Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek, Kuvar, lopov, njegova žena i njen ljubavnik, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, O Cozinheiro, o Ladrão, a Sua Mulher e o Amante Dela, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, O mageiras, o kleftis, i gynaika tou kai o erastis tis, Oshpaz, o'g'ri, xotini va uning jazmani, Spica, Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis, Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της, Готвачът, крадецът, неговата жена и нейният любовник, Кухар, злодій, його дружина і її коханець, Повар, вор, его жена и её любовник, रसोइया, और, पत्नी और प्रेमी, コックと泥棒、その妻と愛人, 廚師、大盜、他的太太和她的情人, A szakács, a tolvaj, a felesége és a szeretője, Kokken, tyven, hans kone og hendes elsker, The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, 요리사, 도둑, 그의 아내 그리고 그녀의 정부, コックとどろぼう、そのつまとあいじん, 廚師、大盜，他的妻子和她的情人, 情慾色香味

Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Updated 5 September 2023
Listen to the
soundtrack The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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