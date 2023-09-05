ProductionAllarts, Elsevier-Vendex Film Beheer, Allarts Cook
Also known as
The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, Kokki, varas, vaimo ja rakastaja, The Cook, the Thief, His Wife, A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, Aşçı, hırsız, karısı ve aşığı, Ha-Tabah, Ha-Ganav, Ishto V'Ha-Meahev, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante, Kocken, tjuven, hans fru & hennes älskare, Kokk, varas, tema naine ja tolle armuke, Kokken, tyven, hans kone & hendes elsker, Kokken, tyven, hans kone og hennes elsker, Kokku to Dorobô, Sono Tsuma to Aijin, Kokkurinn, þjófurinn, kona hans og elskhugi hennar, Kuchár, zlodej, jeho žena a jej milenec, Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek, Kuvar, lopov, njegova žena i njen ljubavnik, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, O Cozinheiro, o Ladrão, a Sua Mulher e o Amante Dela, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, O mageiras, o kleftis, i gynaika tou kai o erastis tis, Oshpaz, o'g'ri, xotini va uning jazmani, Spica, Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis, Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της, Готвачът, крадецът, неговата жена и нейният любовник, Кухар, злодій, його дружина і її коханець, Повар, вор, его жена и её любовник, रसोइया, और, पत्नी और प्रेमी, コックと泥棒、その妻と愛人, 廚師、大盜、他的太太和她的情人, A szakács, a tolvaj, a felesége és a szeretője, Kokken, tyven, hans kone og hendes elsker, The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, 요리사, 도둑, 그의 아내 그리고 그녀의 정부, コックとどろぼう、そのつまとあいじん, 廚師、大盜，他的妻子和她的情人, 情慾色香味