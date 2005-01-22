Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lonesome Jim
Poster of Lonesome Jim
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Lonesome Jim

Lonesome Jim

Lonesome Jim 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2005
World premiere 22 January 2005
Release date
22 January 2005 Russia 16+
22 January 2005 Kazakhstan
16 November 2005 USA
22 January 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $500,000
Worldwide Gross $182,378
Production InDigEnt (Independent Digital Entertainment), Plum Pictures
Also known as
Lonesome Jim, Conociendo a Jim, Facér Jimmy, Jim, el solitario, Lonesome Jim - Manche Leute sollten keine Eltern sein, Lonesome Jim., O monahikos Jim, O Solitário Jim, Samotny Jim, Одинокий Джим, リターン・トゥー・マイ・ラヴ, 孤獨的吉姆
Director
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Cast
Liv Tyler
Liv Tyler
Casey Affleck
Casey Affleck
Mary Kay Place
Mary Kay Place
Seymour Cassel
Michael Buscemi
Michael Buscemi
Cast and Crew
Similar films for Lonesome Jim
Interview 6.6
Interview (2007)
Our Friend 7.2
Our Friend (2019)
Light of My Life 6.6
Light of My Life (2018)
Ain't Them Bodies Saints 6.4
Ain't Them Bodies Saints (2013)
Smother 4.7
Smother (2008)
Every Breath You Take 5.1
Every Breath You Take (2021)
The Killer Inside Me 6.5
The Killer Inside Me (2010)
King of California 6.6
King of California (2007)
Gerry 6.2
Gerry (2002)
Trees Lounge 7.1
Trees Lounge (1996)
Onegin 7.4
Onegin (1998)
The World to Come 6.5
The World to Come (2020)

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Evil Because when you point a finger at somebody else, you're pointing three at yourself and a thumb at the sky.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, South Korea / USA, Documentary, Music
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
2026, Russia, Family, Fantasy, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Uvolit Zhoru
Uvolit Zhoru
2026, Russia, Comedy, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more