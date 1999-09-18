Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
1998
World premiere
18 September 1999
Release date
|18 September 1999
|Russia
|
|16+
|18 September 1999
|Kazakhstan
|
|
|22 December 1999
|USA
|
|
|18 September 1999
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$14,000,000
Worldwide Gross
$206,128
Production
Baby Productions, CanWest Global Television Network, PicturePro
Also known as
Onegin, Onjegin, Онегин, Anyegin, Eugene Onegin, Evgenios Onegin, Onegin - Eine Liebe in St. Petersburg, Onegin: El rechazo, Oneginas, Oniegin, Paixão Proibida, Ευγένιος Ονέγκιν, Онєґін, オネーギンの恋文, 遲來的情書