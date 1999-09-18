Menu
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1998
World premiere 18 September 1999
Release date
18 September 1999 Russia 16+
18 September 1999 Kazakhstan
22 December 1999 USA
18 September 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $206,128
Production Baby Productions, CanWest Global Television Network, PicturePro
Also known as
Onegin, Onjegin, Онегин, Anyegin, Eugene Onegin, Evgenios Onegin, Onegin - Eine Liebe in St. Petersburg, Onegin: El rechazo, Oneginas, Oniegin, Paixão Proibida, Ευγένιος Ονέγκιν, Онєґін, オネーギンの恋文, 遲來的情書
Director
Martha Fiennes
Cast
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Liv Tyler
Liv Tyler
Toby Stephens
Toby Stephens
Lena Headey
Lena Headey
Cast and Crew
Quotes
Tatyana Larina [writing letter] Dearest Evgeny, I write to you, it is all I can do. And now I know it is in your power to punish my presuming heart. Yet if you have one drop of pity, you'll not abandon me to my unhappy fate. I am in love with you and I must tell you this or my heart, my heart which belongs to you, will surely break. I would never have revealed my shame to you, if just once a week I might see you. Exchange a word or two and then think day and night of one thing alone til our next meeting. But you're unsociable, they say, that the country bores you. Is it true? Does the country bore you? Sometimes I wonder that you ever visited us. Why, I'd never have known you or known this agony and fever. I know that all my life's been leading me to this union with you. I recognised you at first sight and knew with certainty. I said to myself, It's him, he has come. Help me, resolve my doubts. Perhaps all this is nonsence, emptiness, a delusion and quite another fate awaits me. Imagine it, I'm here alone half out of my mind. I dread to read this over, my secret longing. I know that I can trust your honour, though I feel faint from shame and fear, Tatyana
