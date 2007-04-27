Menu
Poster of Day Zero
5.9 IMDb Rating: 5.9
2 posters
Kinoafisha Films Day Zero

Day Zero

Day Zero 18+
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2007
World premiere 27 April 2007
Release date
29 April 2007 Russia 16+
29 April 2007 Kazakhstan
27 April 2007 USA
29 April 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $16,659
Production Indalo Productions
Also known as
Day Zero, Día cero, Dia Zero, Dzień zero, El día cero, Marco Zero, Mehri tin teleftaia mera, Nollpunkten, Nulladik nap, Primer día, Risco de Morte, Viimane päev, Ziua Zero, Μέχρι την τελευταία μέρα, День Зеро
Director
Bryan Gunnar Cole
Cast
Elijah Wood
Chris Klein
Jon Bernthal
Ally Sheedy
Ginnifer Goodwin
5.9
5.9 IMDb
Quotes
[first lines]
Title Card From World War I through the Vietnam War, the United States Military relied on the draft for troops. During that period over 16 million men were drafted to serve in the U.S. Armed Forces. Following the Vietnam War the United States suspended the draft. Until now.
