9 rota, 9th Company, The Ninth Legion, 9 kompania, 9 рота, 9-oji kuopa, 9-rota, 9-я рота, 9:e kompaniet, 9. komppania, 9. rood, 9.Rota, 9° pelotón, 9º Pelotão, 9th Legion, A 9-a companie, Đại Đội 9, Deveta četa, Die neunte Kompanie, Le 9e Escadron, Neuvième compagnie, Ένατος λόχος, Девета рота, アフガン, 第九突击队, 9 Pelotão, 9. század, 9.ª Companhia, Le 9ème escadron, Le Neuvième Escadron, 9 рота (2005), 9.º Pelotão, De Negende Compagnie, Yhdeksäs komppania, Девятая рота, La 9e Compagnie, La Neuvième Compagnie, The 9th Company, 제 9중대