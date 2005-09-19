Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 9th Company
7.4
9th Company - Trailer
Kinoafisha Films 9th Company
7.4

9th Company

, 2005
9 rota
Russia, Finland, Ukraine / Drama, War / 18+
Trailers
Poster of 9th Company
7.4
9th Company - Trailer
9th Company  Trailer

Synopsis

Young Soviet Army recruits are stuck in the bloody war in Afghanistan, that was started by politicians.

Cast

Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Vladimir 'Vorobey' Vorobyov
Artur Smolyaninov
Artur Smolyaninov
Oleg 'Lyutyy' Lyutaev
Artyom Mikhalkov
Artyom Mikhalkov
Sergey 'Stas' Stasenko
Konstantin Kryukov
Konstantin Kryukov
Ruslan 'Gioconda' Petrovskiy
Ivan Kokorin
Ivan Kokorin
'Chugun' Chugaynov
Ivan Nikolaev
Ivan Nikolaev
Seryy
Mikhail Evlanov
Mikhail Evlanov
'Ryaba' Ryabokon
Soslan Fidarov
Soslan Fidarov
'Pinochet' Bekbulatov
Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Aleksandr Dygalo
Irina Rakhmanova
Irina Rakhmanova
Aleksandr Lykov
Aleksandr Lykov
Stanislav Govorukhin
Stanislav Govorukhin
Director Fyodor Bondarchuk
Writer Iskander Galiev, Yuriy Korotkov
Composer Dato Evgenidze
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Finland / Ukraine
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2005
Online premiere 3 June 2011
World premiere 19 September 2005
Release date
29 September 2005 Russia 16+
29 November 2005 Belarus
19 September 2005 Czechia
29 February 2008 Germany
16 February 2007 Great Britain
25 September 2005 Kazakhstan
27 August 2007 South Korea 15
11 November 2005 USA
25 September 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $9,500,000
Worldwide Gross $26,146,165
Production Art Pictures Group, Art Pictures Studio, CTC
Also known as
9 rota, 9th Company, The Ninth Legion, 9 kompania, 9 рота, 9-oji kuopa, 9-rota, 9-я рота, 9:e kompaniet, 9. komppania, 9. rood, 9.Rota, 9° pelotón, 9º Pelotão, 9th Legion, A 9-a companie, Đại Đội 9, Deveta četa, Die neunte Kompanie, Le 9e Escadron, Neuvième compagnie, Ένατος λόχος, Девета рота, アフガン, 第九突击队, 9 Pelotão, 9. század, 9.ª Companhia, Le 9ème escadron, Le Neuvième Escadron, 9 рота (2005), 9.º Pelotão, De Negende Compagnie, Yhdeksäs komppania, Девятая рота, La 9e Compagnie, La Neuvième Compagnie, The 9th Company, 제 9중대

Film rating

7.4
Rate 120 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1142 In the Drama genre  532 In the War genre  56 In films of Russia  72 In films of Finland  3 In films of Ukraine  2 In films of 2005  19

Film Trailers

All trailers
9th Company - Trailer
9th Company Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 9th Company

T-34
T-34 War, Action, Adventure
2018, Russia
7.0
NO COMMENT
NO COMMENT War, Drama
2014, Russia
6.0
Lone Survivor
Lone Survivor Action, Thriller, War, Drama
2013, USA
7.0
Stalingrad
Stalingrad Drama, War
2013, Russia
5.0
Soulless
Soulless Drama
2012, Russia
6.0
I’m Staying
I’m Staying Drama
2007, Russia
7.0
The Edge
The Edge Drama
2010, Russia
6.0
72 Meters
72 Meters Adventure, Action, War, Drama
2004, Russia
7.0
Alive
Alive Drama, Mystery, War
2006, Russia
6.0
Leaving Afghanistan
Leaving Afghanistan War, Drama
2019, Russia
5.0
Crimea
Crimea Drama
2017, Russia
5.0
Uchilka
Uchilka Thriller, Drama
2015, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more