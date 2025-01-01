Menu
Alexandr Mokhov
Date of Birth
22 June 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Anarchy 7.3
Anarchy (1989)
Jolly Fellows 6.5
Jolly Fellows (2009)
Escape 6.4
Escape (2005)

Filmography

Genre
Year
All 41 Films 13 TV Shows 28 Actor 35 Writer 2 Director 12
Alligator
Alligator
Drama, Crime, History 2025, Kazakhstan/Russia
Abrikosovaya gorech
Abrikosovaya gorech
Romantic 2024, Russia
Schastliva po umolchaniyu
Schastliva po umolchaniyu
Romantic 2024, Russia
Rybka zolotaya
Rybka zolotaya
Romantic 2024, Russia
Belaya liliya
Belaya liliya
Romantic 2023, Russia
Perezvonyu pozzhe
Perezvonyu pozzhe
Romantic 2023, Russia
Zvezdochka
Zvezdochka
Drama 2023, Russia
Dіamantova korona
Dіamantova korona
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Grom sredi yasnogo neba
Grom sredi yasnogo neba
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Mіy lyubiy znayda
Mіy lyubiy znayda
Drama, Romantic 2020, Ukraine
Krishtaleva mrіya
Krishtaleva mrіya
Drama, Romantic 2020, Ukraine
Chuzhі dіti
Chuzhі dіti
Romantic 2020, Ukraine
Den svyatogo Valentina
Den svyatogo Valentina
Romantic 2020, Ukraine
Nesladkoe predlozhenie
Nesladkoe predlozhenie
Romantic 2020, Ukraine
Detektiv na million
Detektiv na million
Detective 2020, Russia
Sensor
Sensor
Thriller 2019, Russia
Lyubov po prikazu
Lyubov po prikazu
Romantic 2018, Russia
Tot, kto chitaet mysli
Tot, kto chitaet mysli
Drama, Crime, Detective 2018, Russia
Eto ne navsegda 5.8
Eto ne navsegda Eto ne navsegda
Drama 2018, Russia
Watch trailer
Sledstvie lyubvi
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective 2017, Russia
Trassa smerty
Trassa smerty
Thriller, Detective 2017, Russia
V nebo za mechtoy
V nebo za mechtoy V nebo za mechtoy
Family, Children's 2017, Russia
Tajnyj gorod
Tajnyj gorod
Fantasy 2014, Russia
Mechty iz plastilina 5.7
Mechty iz plastilina Mechty iz plastilina
Drama 2012, Russia
Show more
