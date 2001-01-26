Menu
The Wedding Planner

The Wedding Planner

The Wedding Planner 18+
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2001
Online premiere 6 April 2001
World premiere 26 January 2001
Release date
1 March 2001 Russia 12+
29 March 2001 Australia
30 March 2001 Brazil
26 January 2001 Canada
5 April 2001 Czechia U
10 July 2001 France
3 May 2001 Germany
6 April 2001 Great Britain
8 March 2001 Italy
16 June 2001 Japan
1 March 2001 Kazakhstan
15 March 2001 Netherlands AL
14 March 2001 Philippines PG
19 May 2001 South Korea 12
26 January 2001 USA
1 March 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $94,728,529
Production Columbia Pictures, Dee Gee Entertainment, IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. Produktions KG
Also known as
The Wedding Planner, Experta en bodas, Bröllopsfixaren, Darısı Başıma, Eu cu cine ma marit?, Häät mielessä, La marieuse, Nacrtovalka porok, O Casamento dos Meus Sonhos, O gamos tou erasti mou!, Planes de boda, Plans de boda, Powiedz tak, Prima o poi mi sposo, Pulmakorraldaja, Resistir-lhe é Impossível, Svadby podľa Mary, Svatby podle Mary, Szeretném, ha szeretnél, Un mariage trop parfait, Vedybu planuotoja, Vjenčanje iz vedra neba, Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant, Ο γάμος του εραστή μου, Весільний переполох, Непланирано венчање, Свадебный переполох, Сватбеният агент, ウェディング・プランナー, 婚礼专家, 婚礼策划者, 恋上你新郎, 愛上新郎, 爱上新郎, 缘分没法挡
Director
Adam Shankman
Adam Shankman
Cast
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Justin Chambers
Judy Greer
Judy Greer
Alex Rocco
Cast and Crew
Best Wedding Comedies

Film rating

6.3
Rate 25 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
Place in the rating

In overall ranking  2807 In the History genre  108 In the Romantic genre  337 In films of USA  1711 In films of Germany  105
Stills
