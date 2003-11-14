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Poster of V sozvezdii byka
4.9
Kinoafisha Films V sozvezdii byka
4.9

V sozvezdii byka

, 2003
V sozvezdii byka
Russia / War, Drama, Romantic / 18+
Poster of V sozvezdii byka
4.9

Cast

Andrey Shcheglov
Vanya
Ivan Zhidkov
Ivan Zhidkov
Igor
Georg Genoux
Otto
Violetta Davydovskaya
Violetta Davydovskaya
Kalya
Director Pyotr Todorovskiy
Writer Aleksandr Buravskiy, Pyotr Todorovskiy
Composer Pyotr Todorovskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2003
World premiere 14 November 2003
Release date
18 November 2003 Russia Панорама Кино 12+
14 November 2003 Kazakhstan
14 November 2003 Ukraine
Production Myrabel Film
Also known as
V sozvezdii byka, Härg kutt, The Taurus Constellation, В созвездии быка

Film rating

4.9
Rate 15 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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