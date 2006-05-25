Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Day Night Day Night
Poster of Day Night Day Night
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Day Night Day Night

Day Night Day Night

Day Night Day Night 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA / Germany / France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2006
World premiere 25 May 2006
Release date
25 May 2006 Russia 18+
25 May 2006 Kazakhstan
25 May 2006 USA
25 May 2006 Ukraine
Worldwide Gross $40,010
Production FaceFilm, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Arte France Cinéma
Also known as
Day Night Day Night, Dan noć, Dan noć dan noć, Dzień noc dzień noc, Jour nuit, jour nuit, Zi noapte, zi noapte, Zwei Tage zwei Nächte, Μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, День-ночь, день-ночь
Director
Julia Loktev
Cast
Luisa Williams
Josh Philip Weinstein
Gareth Saxe
Nyambi Nyambi
Nyambi Nyambi
Kim Tchhi Hun
Cast and Crew
Similar films for Day Night Day Night
The Loneliest Planet 5.8
The Loneliest Planet (2011)
Great Freedom 7.6
Great Freedom (2021)
Undine 6.5
Undine (2020)
I Was at Home, But 5.5
I Was at Home, But (2019)
Du levande / You, the Living 7.0
Du levande / You, the Living (2007)
Dead Ringers 7.3
Dead Ringers (1988)
Cruising 7.0
Cruising (1980)
The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz 7.6
The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz (1955)

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more