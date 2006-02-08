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Poster of Incontrôlable
3.3
Kinoafisha Films Incontrôlable
3.3

Incontrôlable

, 2006
Incontrolable
France / Comedy / 18+
Poster of Incontrôlable
3.3

Cast

Michaël Youn
Georges Pal
Hélène de Fougerolles
Marion
Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte
Denis
Patrick Timsit
Patrick Timsit
Marc
Hippolyte Girardot
Hippolyte Girardot
Roger
Cyrielle Claire
Cyrielle Claire
Grâce
Shirley Bousquet
Catherine
Françoise Bertin
Mamie
Julia Faure
Rose
Rebecca Hampton
Rebecca
Director Raffy Shart
Writer Raffy Shart
Composer Raffy Shart
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2006
Online premiere 10 December 2015
World premiere 8 February 2006
Release date
8 February 2006 France
Worldwide Gross $4,684,063
Production SAJ, Seven, TF1 Films Production
Also known as
Incontrôlable, Bez kontroli, Incontrolable, Incontrollable, Nerízená strela, Zárlatos pasi, Неуправляемый

Film rating

3.3
Rate 15 votes
3.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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