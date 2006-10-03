Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Deutschland. Ein Sommermärchen
1 poster
Kinoafisha Films Deutschland. Ein Sommermärchen

Deutschland. Ein Sommermärchen

Deutschland. Ein Sommermärchen / Germany: A Summer's Fairytale 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Germany
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2006
World premiere 3 October 2006
Release date
3 October 2006 Germany
3 October 2006 USA
Worldwide Gross $31,257,991
Production Little Shark Entertainment GmbH, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Deutschland. Ein Sommermärchen, Die schottischen Rosen, Germany: A Summer's Fairytale, Niemcy. Letnia bajka, Германия. Летняя сказка
Director
Sönke Wortmann
Sönke Wortmann
Cast and Crew
Similar films for Deutschland. Ein Sommermärchen
How About Adolf? 7.3
How About Adolf? (2019)
Pope Joan 6.3
Pope Joan (2009)
Where Is Fred? 6.8
Where Is Fred? (2006)
The Miracle of Bern 5.5
The Miracle of Bern (2003)

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more