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Poster of Catacombs
5.4
Kinoafisha Films Catacombs
5.4

Catacombs

, 2007
Catacombs
USA / Thriller, Horror / 18+
Poster of Catacombs
5.4

Cast

P!nk
Carolyn
Shannyn Sossamon
Shannyn Sossamon
Victoria
Cabral Ibackk
Hugo
Jace Manoli
Leon
Radu Andrei Micu
Nico
Mihay Ogasanu
Emil Hostina
Henry
Sandi Dragoi
Llaves
Mihai Stanescu
Jean Michele
DJ Kosta
DJ
Marcel Cobzariu
Customs Officer #1
Director Tomm Coker, David Elliot
Writer Tomm Coker, David Elliot
Composer Hybrid, Yoshiki
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2007
Online premiere 20 September 2007
World premiere 1 June 2007
Release date
30 August 2007 Russia Вест
30 August 2007 Belarus
1 June 2007 Germany
3 March 2008 Great Britain
6 July 2007 Italy
30 August 2007 Kazakhstan
31 August 2007 Lithuania N-16
1 June 2007 USA
30 August 2007 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,455,422
Production Lionsgate, Twisted Pictures, Catacombs Productions
Also known as
Catacombs, Catacumbas, Catacombes, Atingerea diavolului, Catacombs - Il mondo dei morti, Catacombs - Unter der Erde lauert der Tod, Catacumbas (Muertos vivientes), Hầm mộ Catacombs, Katakombák, Katakombas, Katakombe, Katakomves, Katakumby, Muertos vivientes, Yeraltı Mezarlığı, Катакомби, Катакомбы, カタコンベ

Film rating

5.4
Rate 10 votes
4.5 IMDb
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Quotes

[last lines]
Victoria My sister sent me a postcard. All it said was, "Come to Paris. It will be good for you." Forty-eight hours after I arrived, she and everyone I'd met were dead. Airport, please.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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