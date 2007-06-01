Cast
Mihai Stanescu
Jean Michele
Marcel Cobzariu
Customs Officer #1
Cast and Crew
Director
Tomm Coker, David Elliot
Writer
Tomm Coker, David Elliot
Composer
Hybrid, Yoshiki
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2007
Online premiere
20 September 2007
World premiere
1 June 2007
Release date
|30 August 2007
|Russia
| Вест
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|30 August 2007
|Belarus
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|1 June 2007
|Germany
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|3 March 2008
|Great Britain
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|6 July 2007
|Italy
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|30 August 2007
|Kazakhstan
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|31 August 2007
|Lithuania
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|N-16
|1 June 2007
|USA
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|30 August 2007
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$2,455,422
Production
Lionsgate, Twisted Pictures, Catacombs Productions
Also known as
Catacombs, Catacumbas, Catacombes, Atingerea diavolului, Catacombs - Il mondo dei morti, Catacombs - Unter der Erde lauert der Tod, Catacumbas (Muertos vivientes), Hầm mộ Catacombs, Katakombák, Katakombas, Katakombe, Katakomves, Katakumby, Muertos vivientes, Yeraltı Mezarlığı, Катакомби, Катакомбы, カタコンベ