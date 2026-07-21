Cast
Michael York
Brian Roberts
Helmut Griem
Maximilian von Heune
Fritz Wepper
Fritz Wendel
Elisabeth Neumann-Viertel
Fraulein Schneider
Sigrid von Richthofen
Fraulein Mayr
Cast and Crew
Writer
Joe Masteroff, John Van Druten, Christopher Isherwood, Jay Presson Allen
Composer
John Kander
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 4 minutes
Production year
1972
World premiere
13 February 1972
Release date
|13 February 1972
|Russia
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|12+
|12 December 1974
|Argentina
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|28 September 1972
|Australia
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|5 March 1973
|Colombia
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|27 October 1972
|Denmark
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|22 September 1972
|Finland
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|13 September 1972
|France
|
|
|15 September 1972
|Germany
|
|
|1 March 1972
|Great Britain
|
|
|9 October 1972
|Greece
|
|
|13 July 1972
|Hong Kong
|
|
|28 February 1974
|Hungary
|
|
|7 July 1972
|Ireland
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|13 October 1972
|Italy
|
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|5 May 1973
|Japan
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|13 February 1972
|Kazakhstan
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|9 August 1972
|Mexico
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|12 October 1972
|Netherlands
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|1 December 1973
|Poland
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|20 October 1972
|Portugal
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|6 October 1972
|Spain
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|2 October 1972
|Sweden
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|1 March 1973
|Turkey
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|13 February 1972
|USA
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|13 February 1972
|Ukraine
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|4 November 1972
|Uruguay
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|
MPAA
PG
Budget
$4,600,000
Worldwide Gross
$131,794
Production
ABC Pictures, Allied Artists Pictures, A Feuer and Martin Production
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