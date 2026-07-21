Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cabaret
7.5
Kinoafisha Films Cabaret
7.5

Cabaret

, 1972
Cabaret
USA / Drama, Musical / 18+
Poster of Cabaret
7.5

Cast

Liza Minnelli
Liza Minnelli
Sally Bowles
Michael York
Brian Roberts
Helmut Griem
Maximilian von Heune
Joel Grey
Joel Grey
Master of Ceremonies
Marisa Berenson
Marisa Berenson
Natalia Landauer
Fritz Wepper
Fritz Wendel
Elisabeth Neumann-Viertel
Fraulein Schneider
Helen Vita
Fraulein Kost
Sigrid von Richthofen
Fraulein Mayr
Gerd Vespermann
Bobby
Director Bob Fosse
Writer Joe Masteroff, John Van Druten, Christopher Isherwood, Jay Presson Allen
Composer John Kander
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1972
World premiere 13 February 1972
Release date
13 February 1972 Russia 12+
12 December 1974 Argentina
28 September 1972 Australia
5 March 1973 Colombia
27 October 1972 Denmark
22 September 1972 Finland
13 September 1972 France
15 September 1972 Germany
1 March 1972 Great Britain
9 October 1972 Greece
13 July 1972 Hong Kong
28 February 1974 Hungary
7 July 1972 Ireland
13 October 1972 Italy
5 May 1973 Japan
13 February 1972 Kazakhstan
9 August 1972 Mexico
12 October 1972 Netherlands
1 December 1973 Poland
20 October 1972 Portugal
6 October 1972 Spain
2 October 1972 Sweden
1 March 1973 Turkey
13 February 1972 USA
13 February 1972 Ukraine
4 November 1972 Uruguay
MPAA PG
Budget $4,600,000
Worldwide Gross $131,794
Production ABC Pictures, Allied Artists Pictures, A Feuer and Martin Production
Also known as
Cabaret, Kabaret, Кабаре, Kabare, Adieu Berlin, Cabaret - Adeus Berlim, Cabaret, Adeus Berlim, Kabaré, Kabarē, Kabare - Elveda Berlin, Kabaretas, Kyabarê, Καμπαρέ, काबरे, キャバレー, 酒店, Jay Presson Allen cabaret, 카바레, 캬바레, Adiós, Berlín

Film rating

7.5
Rate 12 votes
7.8 IMDb
Updated 21 July 2026

Quotes

Brian Screw Maximilian!
Sally I do.
Brian So do I.
Sally You two bastards!
Brian Two? Two? Shouldn't that be three?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Cabaret

Burlesque
Burlesque Romantic, Musical, Drama
2010, USA
7.0
Yentl
Yentl Musical, Drama, Romantic
1983, Great Britain / USA
6.0
All That Jazz
All That Jazz Drama, Comedy, Musical
1979, USA
7.0
Lenny
Lenny Biography, Drama
1974, USA
7.0
The Justice of Wolves
The Justice of Wolves Mystery, Drama
2010, Russia
6.0
Chicago
Chicago Drama, Crime, Comedy, Musical
2002, USA / Germany
6.0
Willie & Phil
Willie & Phil Comedy, Romantic, Drama
1980, USA
5.0
Hurricane
Hurricane Adventure, Drama
1979, USA
4.0
Jesus Christ Superstar
Jesus Christ Superstar Musical, History, Drama
1973, USA
7.0
Paper Moon
Paper Moon Comedy, Drama
1973, USA
7.0
The Last Picture Show
The Last Picture Show Drama
1971, USA
7.0
Romeo and Juliet
Romeo and Juliet Romantic, Drama
1968, Great Britain / Italy
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more