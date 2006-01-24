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Poster of An Inconvenient Truth
7.6
Kinoafisha Films An Inconvenient Truth
7.6

An Inconvenient Truth

, 2006
An Inconvenient Truth
USA / Documentary / 18+
Poster of An Inconvenient Truth
7.6

Cast

Al Gore
Self
Billy West
George H.W. Bush
Self
George H.W. Bush
Self
George W. Bush
Self
George W. Bush
Self
Ronald Reagan
Self
Ronald Reagan
Self
Director Davis Guggenheim
Writer Al Gore
Composer Michael Brook
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
Online premiere 15 September 2006
World premiere 24 January 2006
Release date
24 January 2006 Russia 16+
14 September 2006 Australia
2 November 2006 Brazil
11 October 2006 France
12 October 2006 Germany
14 September 2006 Great Britain
19 January 2007 Italy
24 January 2006 Kazakhstan
14 September 2006 Portugal
3 November 2006 Spain
13 October 2006 Taiwan
30 June 2006 USA
24 January 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $49,782,012
Production Lawrence Bender Productions, Participant
Also known as
An Inconvenient Truth, Eine unbequeme Wahrheit, En obekväm sanning, La verdad incómoda, Uma Verdade Inconveniente, Una verdad incómoda, Une vérité qui dérange, An Inconvenient Truth: A Global Warning, Ebamugav tõde, En ubehagelig sannhet, En ubekvem sandhed, Epämiellyttävä totuus, Haqiqah moz'ejah, Kellemetlen igazság, La verdad incómoda - Una advertencia global, Nepatogi tiesa, Neprijetna resnica, Neugodna istina, Niewygodna prawda, Sự Thật Phũ Phàng, Un adevar incomod, Una scomoda verità, Uygunsuz gerçek, Yek haghighat-e talkh, Μια άβολη αλήθεια, Μια ενοχλητική αλήθεια, Незручна правда, Непријатна истина, Неудобна истина, Неудобная правда, एक असुविधाजनक सच, 不都合な真実, 不願面對的真相, Mia enohlitiki alitheia, 불편한 진실, 麻烦的真相, 不愿面对的真相, 绝望真相

Film rating

7.6
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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