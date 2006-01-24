Also known as

An Inconvenient Truth, Eine unbequeme Wahrheit, En obekväm sanning, La verdad incómoda, Uma Verdade Inconveniente, Una verdad incómoda, Une vérité qui dérange, An Inconvenient Truth: A Global Warning, Ebamugav tõde, En ubehagelig sannhet, En ubekvem sandhed, Epämiellyttävä totuus, Haqiqah moz'ejah, Kellemetlen igazság, La verdad incómoda - Una advertencia global, Nepatogi tiesa, Neprijetna resnica, Neugodna istina, Niewygodna prawda, Sự Thật Phũ Phàng, Un adevar incomod, Una scomoda verità, Uygunsuz gerçek, Yek haghighat-e talkh, Μια άβολη αλήθεια, Μια ενοχλητική αλήθεια, Незручна правда, Непријатна истина, Неудобна истина, Неудобная правда, एक असुविधाजनक सच, 不都合な真実, 不願面對的真相, Mia enohlitiki alitheia, 불편한 진실, 麻烦的真相, 不愿面对的真相, 绝望真相

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