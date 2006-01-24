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Film rating
7.6
Rate11 votes
7.4IMDb
Stills
Quotes
Al Gore[quoting Mark Twain]"What gets us into trouble is not what we don't know. It's what we know for sure that just ain't so."
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.