Rashomon Awards

Awards and nominations of Rashomon 1950

Academy Awards, USA 1952 Academy Awards, USA 1952
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1953 Academy Awards, USA 1953
Best Achievement in Production Design
Nominee
BAFTA Awards 1953 BAFTA Awards 1953
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1951 Venice Film Festival 1951
Golden Lion
Winner
Italian Film Critics Award
Winner
