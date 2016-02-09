Стенд-ап комик Никки Глейсер никогда не была паинькой и открыто говорила со сцены на табуированные темы. Ее знаменитое телешоу «Без тормозов» выдалось столь же дерзким, что и живые выступления. Программа целиком посвященное теме секса, охватывая самые разные его аспекты. В каждом выпуске студию посещают известные персоны, которые делятся откровенными историями из интимной жизни, участвуют в необычных скетчах и отвечают на колкие вопросы ведущей. Среди прочих в гостях у Никки побывали комики Рэйчел Файнштейн, Крис Д'Елиа и Рон Фанчес.