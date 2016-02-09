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Постер телешоу Без тормозов с Никки Глейсер
Постер телешоу Без тормозов с Никки Глейсер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Без тормозов с Никки Глейсер

Без тормозов с Никки Глейсер (2016 - 2016)

Not Safe with Nikki Glaser 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Comedy Central
Продолжительность телешоу 7 часов 20 минут

О чем телешоу

Стенд-ап комик Никки Глейсер никогда не была паинькой и открыто говорила со сцены на табуированные темы. Ее знаменитое телешоу «Без тормозов» выдалось столь же дерзким, что и живые выступления. Программа целиком посвященное теме секса, охватывая самые разные его аспекты. В каждом выпуске студию посещают известные персоны, которые делятся откровенными историями из интимной жизни, участвуют в необычных скетчах и отвечают на колкие вопросы ведущей. Среди прочих в гостях у Никки побывали комики Рэйчел Файнштейн, Крис Д'Елиа и Рон Фанчес.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.9 IMDb
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Сезоны
Без тормозов с Никки Глейсер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
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Кадры из телешоу
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