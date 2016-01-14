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Постер сериала Няня для идиотки
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Киноафиша Сериалы Няня для идиотки

Няня для идиотки (2016 - 2017)

Idiotsitter 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Comedy Central
Продолжительность сериала 8 часов 30 минут

О чем сериал

Образованная няня и избалованная богачка попадают в абсурдные ситуации. Комедийный сериал рассказывает о том, как Билли решила подзаработать денег, чтобы расправиться с многочисленными долгами. Она получает приглашение от богатой семьи — нужно стать репетитором их дочери. Правда, Джин оказывается ровесницей своей няни. К тому же девушка избалована, капризна и постоянно попадает в неприятности. Двум девушкам предстоит пережить немало совместных приключений, но в итоге каждая из них получит пользу от совместного времяпрепровождения.
 

Няня для идиотки - трейлер
Няня для идиотки  трейлер
В ролях
В ролях
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Дрю Дродж
Стив Тэлли
Дэвид Хорнсби
Лиза Де Радзо
Шарлотта Ньюхаус
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Няня для идиотки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Няня для идиотки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 7 эпизодов
 
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