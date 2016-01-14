Образованная няня и избалованная богачка попадают в абсурдные ситуации. Комедийный сериал рассказывает о том, как Билли решила подзаработать денег, чтобы расправиться с многочисленными долгами. Она получает приглашение от богатой семьи — нужно стать репетитором их дочери. Правда, Джин оказывается ровесницей своей няни. К тому же девушка избалована, капризна и постоянно попадает в неприятности. Двум девушкам предстоит пережить немало совместных приключений, но в итоге каждая из них получит пользу от совместного времяпрепровождения.