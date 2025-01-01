Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого октября!
Мир в огне
фантастика, боевик
2025, США
4.0
Билеты
Эдем
триллер
2024, Австралия
7.0
Билеты
Грабитель с крыши
криминал, драма
2025, США
7.0
Билеты
Первый на Олимпе
драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Эддингтон
комедия, драма, ужасы
2025, США
6.0
Билеты
Лермонтов
биография
2025, Россия / Грузия
0.0
Билеты
Глазами пса
ужасы, триллер
2025, США
7.0
Билеты
Горыныч
приключения, сказка
2025, Россия
0.0
Билеты
Сентиментальная ценность
комедия, драма
2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
7.0
Билеты
Сират
драма
2025, Франция
6.0
Билеты
«Играет всех бюджетников»: новый сериал с Панфиловым «Огонь» уже высмеяли в Сети
«Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился
Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney!
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино
Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей 5 — теперь ими только пугать (фото)
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм
