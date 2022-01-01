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Что посмотреть в мае?

Май традиционно открывает сезон горячих летних блокбастеров! 4 мая в прокат выходят «Стражи Галактики 2» - разношерстная компания во главе с Звездным Лордом снова попадет в космические передряги.

С 11 мая не пропустите новое творение Гая Ричи «Меч короля Артура», как всегда, эстетично, с юмором и очень по-британски.

18 мая в кино стартует «Чужой: Завет» Ридли Скотта, Майкл Фассбендер в роли андроида продолжит поиски Рая, не увенчавшиеся успехом в «Прометее».

25 мая все кинотеатры взорвет возвращение Джека Воробья, простите, Капитана Джека Воробья! «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», без сомнения, порадуют поклонников франшизы.

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Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Меч короля Артура
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
Чужой: Завет
Чужой: Завет
фантастика 2017, США
6.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
драма 2016, Канада
6.0
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.0
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