Что посмотреть в мае?

Май традиционно открывает сезон горячих летних блокбастеров! 4 мая в прокат выходят «Стражи Галактики 2» - разношерстная компания во главе с Звездным Лордом снова попадет в космические передряги.

С 11 мая не пропустите новое творение Гая Ричи «Меч короля Артура», как всегда, эстетично, с юмором и очень по-британски.

18 мая в кино стартует «Чужой: Завет» Ридли Скотта, Майкл Фассбендер в роли андроида продолжит поиски Рая, не увенчавшиеся успехом в «Прометее».

25 мая все кинотеатры взорвет возвращение Джека Воробья, простите, Капитана Джека Воробья! «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», без сомнения, порадуют поклонников франшизы.

Билеты на лучшие места уже в продаже!