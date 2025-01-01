Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря!
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
8.0
Билеты
Метод исключения
комедия, криминал, драма
2025, Южная Корея / Франция
8.0
Билеты
Крипер
ужасы
2025, Канада / США
6.0
Билеты
Звук падения
драма
2025, Германия
6.0
Билеты
Сожалею о тебе
драма
2025, Германия / США
6.0
Билеты
Невероятные приключения Шурика
комедия, приключения, музыка
2025, Россия
4.0
Билеты
Ёлки 12
комедия, приключения, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Поймать монстра
драма, ужасы
2025, США
6.0
Билеты
Вечность
комедия, фэнтези, драма
2025, США
7.0
Билеты
Фэкхем-Холл
комедия
2025, Великобритания
0.0
Билеты
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна
Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
