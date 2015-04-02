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Притворись моей женой - международный трейлер
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Притворись моей женой. Международный трейлер

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Дата публикации: 10 декабря 2010
Притворись моей женой – Успешный пластический хирург влюбляется в девушку своей мечты, но, боясь серьезных отношений, говорит ей, что уже женат. Уговорив свою секретаршу выступить в роли его жены, он вместе с ней и ее семьей отправляется отдыхать на Гавайи. Но все идет совсем не по плану...
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DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Второй раз конечно, смотреть не буду, но на один раз вполне себе ничего. Даже редко залезала в сумку, чтобы посмотреть сколько времени, так обычно делаю в кино. А тут иногда забывала про время. Красивые съемки на Гавайях, красивые девушки, несколько действительно смешных моментов. Такая семейная ненапряжная разовая мелодрамка. Иногда раздражал кузен главного героя, а в остальном ничего. Было реально смешно в сценах, когда герой Сэндлера (а он пластический хирург) принимал в своей клинике пациентов. Рекомендуется к просмотру в любой компании, можно с пождружками, можно с молодым человеком, можно даже с родителями. Для детей, возможно, слишком много слов "сиськи". А так ничего не приличного нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
вообще уржалась, самая лучшая комедия за последнее время, 2 часа смеха, советую всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
chunka 2 апреля 2015, 12:51
Очень прикольное,веселое кино!!!посмотрела бы еще раз!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Нормальная комедия , но не более. Один раз посмотреть можно, второй, наверное, не стал бы.. При просмотре , некоторые эпизоды казались знакомыми, было такое ощущение, что что-то подобное уже видел. Да, и очень не понравилась Николь Кидман , не ее эта роль.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
щутки специфические-не каждый поймет,посмеяться местами можно,фильм на один раз-посмотрел и забыл...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не понравилось.....как и в случаи в "Охотниках за головами " фильм не очень, но Энистон хорошенькая и пытается что-то сделать но увы....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (piklic, 28/03/2011 - 12:41:35):Да, и очень не понравилась Николь Кидман , не ее эта роль.

Просто мы не привыкли видеть Николь в такой роли, вот и "не понравилась" ✊

На мой взгляд, вполне убедительно сыграла забавную дурочку :) а красотка - как всегда ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая, веселая комедия, не смотря на наличие шуток ниже пояса.



Не ожидала, что Энистон - такая красавица). В 42 года отличную форму держать - респект).

Никогда особо не обращала на нее внимания, а она, оказывается, такая обаятельная :) Ради нее только стоит кино посмотреть ✊ ИМХО.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
совершенно не понимаю этот рейтинг. Грубая киношка, с шутками ниже пупка. Неужели 10ки ставят за грудь? Я поставила пятерочку только из любви к Энистон и уважения к Кидман.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Легкая комедия с очень надуманным сюжетом, это же надо столько наврать! но весело и позитивно. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
даша 13 октября 2015, 22:29
Очень классный фильм!!! Мы смотрели раза 3-не меньше! Романтическая комедия такая, но которая интересна так же парням,как и девушкам!! Смешно было каждые 5 минут практически. Теперь у каждого в телефонной книжке есть запись с именем "Дэвлин" Надо просто при просмотре сразу настраиваться на пазитив-тогда все понравится))))
13 октября 2015, 22:29 Ответить
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