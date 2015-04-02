Притворись моей женой
– Успешный пластический хирург влюбляется в девушку своей мечты, но, боясь серьезных отношений, говорит ей, что уже женат. Уговорив свою секретаршу выступить в роли его жены, он вместе с ней и ее семьей отправляется отдыхать на Гавайи. Но все идет совсем не по плану...
Просто мы не привыкли видеть Николь в такой роли, вот и "не понравилась" ✊
На мой взгляд, вполне убедительно сыграла забавную дурочку :) а красотка - как всегда ✊
Не ожидала, что Энистон - такая красавица). В 42 года отличную форму держать - респект).
Никогда особо не обращала на нее внимания, а она, оказывается, такая обаятельная :) Ради нее только стоит кино посмотреть ✊ ИМХО.
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