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Темная башня. Трейлер
Темная башня. Трейлер
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Дата публикации: 3 мая 2017
Темная башня
– первый долгожданный трейлер фильма по Стивену Кингу
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дублированный трейлер
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Anastasia Ganina
3 августа 2017, 21:50
Оценка
Каждый раз, когда на экраны выходит фильм по мотивам какой-нибудь книги найдутся такие читатели, которые скажут, что книга лучше. Успех фильма зависит от того, насколько таких читателей больше, чем тех, кому фильм действительно понравился. Когда я сегодня вышла из кинотеатра, посмотреть премьеру фильма Темная башня (The Dark Tower, 2017, Николай Арсель), я вышла со словами "книга лучше", даже если учесть, что не читала ни одной из восьми книг одноименного цикла Стивена Кинга.
Я возлагала на этот фильм неплохие надежды: слышала восхищенные отзывы тех, кто читал книги, ожидала интересную историю в основе сюжета, верила в актерскую игру Мэттью МакКонахи в роли главного злодея и ожидала увидеть отличные спецэффекты, судя по трейлеру. Но фильм подвел меня по всем позициям.
Начало фильма было многообещающим: 11-летний мальчик, потеряв отца, видит странные сны о другом мире - историю о Темной Башне, Стрелке и Человеке в черном. Свои видения он постоянно рисует, отчего окружающим начинает казаться психически неуравновешенным. Человек в черном пытается разрушить Темную Башню защищающую наш мир от монстров, а Стрелок призван её защитить. Мать и отчим в конце концов решают отдать мальчика в клинику, но он сбегает, находит портал в другой мир и пытается спасти мир, вернуть былую веру в себя Стрелку и открывает в себе невиданную силу.
Если смотреть в общем а эту историю, она могла бы получиться отличной фантастической сказкой в стиле вестерн, которую могло ожидать бесконечное количество сиквелов и приквелов. Что не так? Когда я смотрела этот фильм, мне показалось, что все не так. Сюжет скомкали и обрезали, было такое ощущение, что смотришь на краткий пересказ. Возможно те, что читал книги и понимали, что там происходит, то мне казалось, что все происходящее слишком притянуто за уши и теряется суть происходящего. А револьверы Стрелка переплавлены из меча Экскалибур. Серьезно?! Но это уже претензия к Кингу, наверно, а не к киношникам.
Бюджет фильма составил 60 млн долларов, и я честно не знаю, на что ушли эти деньги. Единственные впечатляющие кадры того, как Стрелок перезаряжает свои револьверы - и тот был показан еще в трейлере. Все остальное очень серое и недоделанное. В сцене погони страшных тварей из того мира чудовищ вообще решили особо не рисовать, ограничившись тенью и хвостами, а сцену решили сделать ночью - все серое и вообще не ясно, что происходит. И так во всем - лучи энергии, сияние, уж я не говорю о взрывах и огне. В 2017 году даже удивительно видеть такую бедную графику на большом экране в фильме от Columbia Pictures.
Но самое больше мое разочарование - актерская игра. Ладно уж 17-летний мальчик, притворяющийся 11-летним, который не умеет плакать. Ему можно это простить. Но обладатель Оскара и глубоко уважаемый мною в последнее время Мэттью МакКонахи несмотря на все старания казался ненастоящим. Возможно, ему просто не подходит образ злодея, лучше оставаться в ковбойской шляпе и играть хороший парней.
3 августа 2017, 21:50
3
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Ответить
КиноМюсли
3 августа 2017, 22:24
ЗА БАШНЮ И ПАЦАНА - СТРЕЛЯЮ СЕРДЦЕМ Я
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «Тёмная башня» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
Главная проблема всех фильмов, снятых по Кингу - это желание впихнуть как можно больше в малююююсенький хронометраж. Что, собственное, и постарались сделать в Тёмной башне. Но обо всём по порядку…
Так вот. За полтора часа нам пытаются показать вселенную Темной башни, при этом напрочь забывая о таких вещах как: раскрытие персонажей, мотивации и антураже, который, на минуточку, есть во всех Кинговских произведениях. Видно создатели посчитали, что мы должны и так быть в теме, и тратить драгоценное время на это им не стоит. В итоге на выходе мы получили какие-то недоужасы, недобоевик и недовестерн. Вроде фильм ориентирован на фанатов книги, но при этом в большинстве случаев даже они вышли из зала недовольными.
Лента подойдёт скорее для семейного просмотра (с детьми). А лучше всего это сделать на экранах сети кинотеатров монитор СБС - в лучшем региональном кинотеатре.
Поговорим об актёрской игре. Идрис Эльба, который в фильме (ну простите) явно для того чтобы фильм не обливали помоями из-за не толерантности, играет весьма посредственно (ну, за душу не берёт), а вот кто и тащит ленту, так это Мэттью МакКонахи. У него получился весьма органичный злодей.
Можно отметить юмор, который разбавлял, порой, унылые сцены ленты, но и он не был искромётным.
В целом можно сказать что Темная Башня зашла бы больше как сериал, нежели фильм, ибо там будет достаточно времени для раскрытия всего чего только возможно.
Подводя итоги ленты, мы ставим этому фильму 7 револьверов из 10
Иииииии поооомните: Тот, кто стреляет рукой – позорит своего отца
3 августа 2017, 22:24
6
0
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Vladimir Sukhov
3 августа 2017, 23:21
в ответ на сообщение
КиноМюсли от 3 августа 2017, 22:24
Оценка
От книги в фильме только название да имена героев. Создатели забыли добавить в фильм таких людей как Эдди и Одетту, малой ниразу не умер, какие-то нелепые порталы и.. Боги, это вообще не то, что хочешь увидеть на экране после прочтения книг.
Мэтью тащит, Эльба в этот раз подкачал, хотя в Лютере он мне очень импонировал.
3 августа 2017, 23:21
1
1
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Александр
4 августа 2017, 10:24
Оценка
После такого шикарного отзыва мне нечего писать. Согласен со всем сказанным Анастасией. Посредственное кино.
4 августа 2017, 10:24
1
0
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Анна Пермякова
4 августа 2017, 15:09
Оценка
на удивление, мне очень понравился фильм! Книгу не читала, поэтому мне все очень зашло! Великолепный каст, лучшая роль МакКонахи, на мой взгляд. Тем, кто не читал, советую особенно, а тем, кто читал, - ну, попробуйте абстрагироваться от книги и просто насладиться.
4 августа 2017, 15:09
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2
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alex
5 августа 2017, 23:43
не стоило смотреть.
книгу читать не довелось, потому особых смыслов в беспорядочном мельтешении на экране мне лично не удалось найти.
всё некрасивое, нюорк правдоподобный(что ни дом, все развалено и заброшено), и в финале чернокожий вербует белого мальца стать стрелком-а тот и рад с чего?
о балло в из 1о
5 августа 2017, 23:43
1
0
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Olga Smex
7 августа 2017, 16:54
Для тех кто читал книгу, не смотрите! Не марайте память об одном из лучших произведений С Кинга этой низкопробной, тупой подделкой. Видимо ни автор сценария ни режиссер не потрудились почитать оригинал книги если сняли подобную муть не раскрывающую ни на грамм ни персонажей ни атмосферы миров через который путешествовал стрелок.
Дешевая подделка! Подробнее на https://www.kinoafisha.info/reviews/8326970/
7 августа 2017, 16:54
3
0
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SKY
7 августа 2017, 23:15
Оценка
Фильм однозначно прикольный, смотреть обязательно.
8/10 😁
7 августа 2017, 23:15
0
1
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SKY
7 августа 2017, 23:15
Оценка
книгу не читал)
7 августа 2017, 23:15
1
0
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Сергей
8 августа 2017, 16:27
Уснули на пол фильма! Детский сад штаны на лямках.
8 августа 2017, 16:27
0
0
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Алексей Лыженков
8 августа 2017, 17:36
в ответ на сообщение
Olga Smex от 7 августа 2017, 16:54
Кинг лично принимал участие в создании картины и курировал этот проект! ( как в принципе и большинство экранизаций).То что на любителя , я согласен. Но разве не ждали вы ленты, что бы лить комменты типо негр или бла бла бла, не похоже с книгой. Да если по книги писать это выйдет серии 3 как минимум, что бы раскрыть широту этого произведения ( стрелок) . И книга всегда лучше ( если кто не согласен жду примеров) . Смотреть нужно, на сколько он оправдает ваши ожидания, все зависит от вас. Как говорил классик " Ваши ожидания, это ваши проблемы" - А.Аршавин !
8 августа 2017, 17:36
1
0
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Катерина Радюк
9 августа 2017, 23:13
Оценка
Благородное Сияние против Обаятельного Зла
Фанаты Кинга негодуют – дескать, экранизация провалилась. Ничего не могу сказать по этому поводу, так как книгу не читала. Для меня «Темная башня» стала проходным фильмом для семейного просмотра. Начало прекрасное: из нашего мира похищают детей и используют их силу для разрушения Темной башни, на которой держится все мироздание. 11-летний мальчик каждую ночь видит это в своих снах, а затем запечатлевает в рисунках. Разные миры, магия, сверхспособности, «чужие среди нас», извечное противостояние добра и зла дополнены великолепной игрой актеров, эффектными сценами «разборок» и погони. И все же, без ложки дегтя не обошлось.
Что имеем? Малоизвестный датский режиссер Николай Арсель решил запихнуть цикл из восьми кинговских романов серии «Темная башня» (микс научной фантастики, ужасов, фэнтези и вестернов») в полтора часа экранного времени. Подобное со мной происходило разве что перед экзаменами по литературе, когда приходилось читать краткое содержание книги. В результате режиссер не смог раскрыть даже базовые моменты «Темной башни» (не исключено, что он снимал для фанатов, которые и так всё знают). Например, тема Алого короля, которому служит Человек в черном, не раскрыта: кроме надписи на стене, никаких подсказок режиссер нам не дает. Тем не менее, Арселю удалось создать интересных персонажей.
В свое время Стивен Кинг был столь вдохновлен Клинтом Иствудом, что списал с него образ стрелка Роланда Дискейна. Арсель соригинальничал, отдав роль темнокожему актеру Идрису Эльбе, но не прогадал. Стрелок хотя и положительный персонаж, но ничто человеческое ему не чуждо. Роландом движет месть за отца, поэтому его единственная цель – убить Человека в черном. Перед нами – хлипкий бодхисаттва с упадническим настроем: мы проиграли, все вокруг тьма, стрелков больше нет. Благо, с помощью мальчишки Джейка к нему возвращается дух настоящего стрелка, готового и за башню постоять.
Заклятый враг стрелка, Уолтер О’Дим (Мэттью Макконахи) – могущественный черный колдун, олицетворение зла и тьмы. Макконахи убедительно сыграл чертовски привлекательного злодея, (к такому можно и на темную сторону, даже без печенек). Что примечательно, МакКонахи пробовался и на роль Роланда, однако роль отдали Эльбе (думаю, стрелок в его исполнении получился бы блестящий).
Том Тейлор - он же Джек Чеймберз, мальчик с даром Сияния – отлично сыграл своего персонажа. Каждую ночь он видит, казалось бы, фантастические сны, имеющие отношение к его собственному миру. Джейк упрям, настойчив, храбр и обладает всеми задатками, чтобы стать новым стрелком.
В целом, симпатично, но далеко не шедевр. Фильм понравится людям, не читавшим Кинга, хорошо зайдет на семейном просмотре (родителям будет над чем подумать). Фанатам посоветую крепиться и надеяться, что продолжения не будет.
7 из 10
9 августа 2017, 23:13
3
1
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Ilya Lazarev
11 августа 2017, 14:23
Оценка
Так вышло, что я только закончил читать Темную Башню и ожидал фильм сопоставимый с Властелином Колец и Игрой престолов....
По факту - ушел с фильма отсмотрев чутьбольше часа (( Ничего общего с книгой (кроме названия), считай небыло. Очень жаль..
11 августа 2017, 14:23
0
0
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Тимур Сахапов
13 августа 2017, 03:55
Оценка
Тёмная башня: Мир, ставший ключевым
Задумывались ли вы о том, что кроме нашего мира существуют и другие? Мир, в котором люди - не люди, а существа с двумя головами. Или руки имеют подобие ног, а ноги... ну, вы поняли. Если посудить разумно, о наличии таких миров никаких опровержений не было выпущено. Как, собственно, и подтверждений. Но и человечество когда-то обращало в шутку возможные полёты в космос. Поэтому, так яро уверять себя и остальных в том, что мы одиноки во вселенной не стоит. Так, а что же до первого вопроса? Наверняка, многие это делали. Но были и те, кто даже написал об этом книгу. Стивен Кинг - человек, чьё лицо узнаёт каждый, а стиль речи подкупает всех. Однажды, мистер Стивен Кинг задумался о том, а не написать ли ему книгу о мальчике с возможностями предвидения, стрелке, чей выстрел всегда достигает цели и маге, что способен повелевать людьми. Написав один том, два, Стивен уверенно реализовал свою мечту, дойдя до отметки в восемь томов. Ну, а сегодня, писатель может лицезреть своё творение в кинематографическом плане.
«Тёмная башня», после выхода первого трейлера, была обругана каждым человеком, кто в курсе событий оригинальной книги. В частности, киноадаптацию ругали за сильное искажение сюжетной линии, делая из героев иных персонажей, что были предоставлены в рукописях. Заявленные в хронометраже девяносто минут воспринимались как жалость и насмешки над фанатами. Подумайте: Что можно рассказать в фильме, основанном на восьмитомной коллекции, за малые полутора часа? Конечно, самый минимум. А потому, разговоры о том, что "книг много, а времени мало" не считались никем всерьёз.
Первые двадцать минут фильма воспринимаются как возможность впарить людям какую-то дичь, вместо картины о легендарной серии книг. Подобные фильмы, как это обычно бывает, основаны для фанатов. Людях, которые знают, что будет происходить на экране ближайшие девяносто минут. Однако, если вы - рядовой зритель, пришедший в кино, чтобы развеяться и отдохнуть, то «Тёмная Башня» и в самом деле будет казаться какой-то дичью. До появления иного мира, кроме "ключевого", на экране происходит следующее: «Есть мальчик. Есть видения. Есть мираж, который возникает во снах мальчика. Есть отчим, который хочет сплавить мальчика в дурдом». Прочитав это, может возникнуть представление о рассказе какого-то фильма про ненормальных людей, а то и хуже. У кого-то, может быть, и жизнь такая, а тут ещё и фильм приходится смотреть. К слову, первые полчаса фильма - худшее, что могло бы произойти с проектом. А ведь дальше ещё час. Шестьдесят минут, за которые действительно боязно. Но, поверьте, дальнейшие события правда вгонят ваши чувства в дрожь. Накалённая атмосфера, обольщенная игрой главных героев, увеличит ваш интерес.
У Николая Арселя удалось сохранить главную особенность - тёмная и хмурая атмосфера, подкрепленная байками о тёмной башне. Первые минуты фильма иной мир представляется зрителю в виде флэшбеков, представленных снами Джейка. Возможная предыстория их мира прекрасно сочетается с развитием сюжета. Таким образом, Николай совмещает двойной вариант событий, давая зрителям наблюдать сразу за прошлым и будущим защитников башни. Ключевой мир, как называют жители той вселенной, является дополняющим средством повествования истории. Джейк, будучи обыкновенным мальчиком, ничем и никем не выделенный, осознает, что его сны - это реальность. Не тот бред, который ему пытаются вправить доктора, что его психика находится в подвешенном состоянии. Сводя факты, противопоставляя их с уже предоставленными рисунками, Джейк понимает, что его возможности - не воспалённого ума фантазии. Попав в мир стрелка, где основой выступает страх и война, у Джейка проявляются эмоции, что он был прав. Но мальчик быстро осознает, куда он попал и какие последствия его ждут. Жестокий мир, вовлеченный в борьбу между могущественным магом и отчаянными стрелками, сулит только одно - смерть одной стороны.
Важно понимать, что «Тёмная башня» - это не очередной фильм о героях, где светлая сторона побеждает тёмную. Стивен Кинг, несмотря на то, что продал права на книгу, также принимал активное участие в создании картины. И каждый уверен, он не хотел, чтобы из его истории сделали очередных «Мстителей». Возможно, на бумаге всё выглядит по-детски, мол маг сражается против стрелков, но поверьте, история, поставленная Арселем, воспринимается как жизненная реальность. В стрелке (Идрис Эльба) горит огонь войны, который прекратится, как только маг погибнет. Рэндалл (Мэттью МакКонахи), чьи возможности превозмогают потребности, желает одного - уничтожения башни. Почему, правда, не объясняется - и это единственный недочёт сценаристов. Джейк (Том Тейлор) - школьник, желающий, чтобы его кошмары перестали появляться. Не стоит думать, что, идя на фильм, можно смело ожидать предсказуемости в ленте. Эта вещь, конечно, преобладает, но неожиданные ветки возникают также быстро, как и герой МакКонахи.
Сильная сторона картины - игра актёров. Рэндалл не был бы таким превосходным, с чувством шикарного доминирования, сыграй его другой актёр. Мэттью МакКонахи, влившийся в своего персонажа, проявляет все чувства, которые необходимы лицемерному человеку. Его злоба, радость и ехидство переплелись в одну общую эмоцию, сделав из героя уникального злодея. Мэттью придал своему персонажу харизматичности. Сделав из него шикарного подстрекателя, быть может даже доминатора, Рэндалл сразу стал действующим лицом картины. Стрелок, чьё имя произносится за весь фильм всего пару раз, подкупает себя хмуростью. Идрис Эльба, отученный играть людей, чьи судьбы давно разрушены, показывает всё своё мастерство, действуя на первых ролях. Его персонаж, духовно и физически опустошенный от всех этих войн, устал быть пешкой. Он хочет закончить эту битву навсегда. Неподвластный чарам Рэндалла, Роланд не может быть убит им (если только посторонними вещами). Собственно, эта сила действует и против него самого, не давая стрелку убить чародея, пока он сам этого не захочет. Потеряв на войне многих близких людей, Роланд боится смерти мальчика. Джейк, войдя во взрослую жизнь не собственному принуждению, становится заложником всей ситуации. Желая избавиться от кошмарных снов, малец не мог предугадать, что всё зайдёт далеко. Но предписанной судьбе, указанной ему человеком в чёрном, не удастся изменить. Особенно, если противостоять придётся самому писателю всех судеб.
Вердикт. Сказать, что «Тёмная башня» - это провал нельзя. Конечно, от фильма такого масштаба ждали чуточку больше, но получилось то, что получилось. Местами фильм демонстрирует задатки шедеврального кино, но всё это – происходит очень редко. В редчайшие моменты картине не хватает сцен с рейтингом R и это сильно влияет на происходящие события. Стоит надеяться, что в сиквеле разработчики уладят все ошибки и сделают продолжение более лицеприятным.
А пока – это крепкий середнячок. Тот, кто считает, что воображение не может его убить, - дурак.
Приятного просмотра!
13 августа 2017, 03:55
2
0
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irinka_home
16 августа 2017, 00:45
Оценка
Вполне можно посмотреть. Не затянуто, много движухи, хоть и не самый интересный сюжет. Фильм на троечку с плюсом, но не пожалели, что сходили.
16 августа 2017, 00:45
0
0
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Александр Кантемиров
21 августа 2017, 07:40
не айс! если совсем делать не фиг сходите. но от сюжета С. Кинга ожидалось большего. хорошие идеи запороли.
21 августа 2017, 07:40
0
0
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Елена Павлова
15 сентября 2017, 17:58
Оценка
Перед выходом фильма, думала, а не прочитать ли мне книгу 😎 Не прочитать 😐 Их семь томов!
Перенести целый цикл на экран и уместить его в полтора часа - безнадежная затея. В некоторой степени, я даже восхищаюсь бесстрашием Арселя. Но получиться что-то путное вряд ли могло.
Фанаты критикуют, что «Темную башню» Стивена Кинга полностью переиначили и превратили одну из великих саг в скучную подростковую сказку.
Мне же сравнивать не с чем, поэтому скажу лишь о самом фильме.
Избитый сюжет - злые, добрые, мы все умрем и "особый" ребенок. Очень простое повествование, мало интересных деталей, экшена, много воды. Скудные спецэффекты, не, ну правда, сейчас же не 80-е. Совсем нестрашные монстры и их так мало. Фильм вывозят лишь главные герои. Но и их харизмы явно недостаточно. МакКонахи красавчик 😏 Мне понравилось, как он играл, добавил что-то от своего персонажа из "Настоящего детектива".
В целом, фильм больше подходит для семейного просмотра.
7 из 10
15 сентября 2017, 17:58
0
0
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Настёнка Волкова
27 ноября 2021, 18:13
Оценка
Ничего общего с циклом, кроме имён. Полный бред, с самого начала уже ложь и полное расхождение!
27 ноября 2021, 18:13
0
0
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6.3
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы, 2017, США
01:05
Терминатор 2: Судный день
трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
01:42
Семейное счастье
трейлер
01:02
Бэмби: Лесной кошмар
teaser
02:23
Семейный призрак
трейлер
01:30
Джульетта и Ромео
дополнительный трейлер
01:15
Левша
трейлер
02:23
Взвести курки
дублированный трейлер
02:05
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дублированный трейлер
01:13
Чебурашка 2
трейлер
02:06
Беги
трейлер
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Я возлагала на этот фильм неплохие надежды: слышала восхищенные отзывы тех, кто читал книги, ожидала интересную историю в основе сюжета, верила в актерскую игру Мэттью МакКонахи в роли главного злодея и ожидала увидеть отличные спецэффекты, судя по трейлеру. Но фильм подвел меня по всем позициям.
Начало фильма было многообещающим: 11-летний мальчик, потеряв отца, видит странные сны о другом мире - историю о Темной Башне, Стрелке и Человеке в черном. Свои видения он постоянно рисует, отчего окружающим начинает казаться психически неуравновешенным. Человек в черном пытается разрушить Темную Башню защищающую наш мир от монстров, а Стрелок призван её защитить. Мать и отчим в конце концов решают отдать мальчика в клинику, но он сбегает, находит портал в другой мир и пытается спасти мир, вернуть былую веру в себя Стрелку и открывает в себе невиданную силу.
Если смотреть в общем а эту историю, она могла бы получиться отличной фантастической сказкой в стиле вестерн, которую могло ожидать бесконечное количество сиквелов и приквелов. Что не так? Когда я смотрела этот фильм, мне показалось, что все не так. Сюжет скомкали и обрезали, было такое ощущение, что смотришь на краткий пересказ. Возможно те, что читал книги и понимали, что там происходит, то мне казалось, что все происходящее слишком притянуто за уши и теряется суть происходящего. А револьверы Стрелка переплавлены из меча Экскалибур. Серьезно?! Но это уже претензия к Кингу, наверно, а не к киношникам.
Бюджет фильма составил 60 млн долларов, и я честно не знаю, на что ушли эти деньги. Единственные впечатляющие кадры того, как Стрелок перезаряжает свои револьверы - и тот был показан еще в трейлере. Все остальное очень серое и недоделанное. В сцене погони страшных тварей из того мира чудовищ вообще решили особо не рисовать, ограничившись тенью и хвостами, а сцену решили сделать ночью - все серое и вообще не ясно, что происходит. И так во всем - лучи энергии, сияние, уж я не говорю о взрывах и огне. В 2017 году даже удивительно видеть такую бедную графику на большом экране в фильме от Columbia Pictures.
Но самое больше мое разочарование - актерская игра. Ладно уж 17-летний мальчик, притворяющийся 11-летним, который не умеет плакать. Ему можно это простить. Но обладатель Оскара и глубоко уважаемый мною в последнее время Мэттью МакКонахи несмотря на все старания казался ненастоящим. Возможно, ему просто не подходит образ злодея, лучше оставаться в ковбойской шляпе и играть хороший парней.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «Тёмная башня» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
Главная проблема всех фильмов, снятых по Кингу - это желание впихнуть как можно больше в малююююсенький хронометраж. Что, собственное, и постарались сделать в Тёмной башне. Но обо всём по порядку…
Так вот. За полтора часа нам пытаются показать вселенную Темной башни, при этом напрочь забывая о таких вещах как: раскрытие персонажей, мотивации и антураже, который, на минуточку, есть во всех Кинговских произведениях. Видно создатели посчитали, что мы должны и так быть в теме, и тратить драгоценное время на это им не стоит. В итоге на выходе мы получили какие-то недоужасы, недобоевик и недовестерн. Вроде фильм ориентирован на фанатов книги, но при этом в большинстве случаев даже они вышли из зала недовольными.
Лента подойдёт скорее для семейного просмотра (с детьми). А лучше всего это сделать на экранах сети кинотеатров монитор СБС - в лучшем региональном кинотеатре.
Поговорим об актёрской игре. Идрис Эльба, который в фильме (ну простите) явно для того чтобы фильм не обливали помоями из-за не толерантности, играет весьма посредственно (ну, за душу не берёт), а вот кто и тащит ленту, так это Мэттью МакКонахи. У него получился весьма органичный злодей.
Можно отметить юмор, который разбавлял, порой, унылые сцены ленты, но и он не был искромётным.
В целом можно сказать что Темная Башня зашла бы больше как сериал, нежели фильм, ибо там будет достаточно времени для раскрытия всего чего только возможно.
Подводя итоги ленты, мы ставим этому фильму 7 револьверов из 10
Иииииии поооомните: Тот, кто стреляет рукой – позорит своего отца
Мэтью тащит, Эльба в этот раз подкачал, хотя в Лютере он мне очень импонировал.
книгу читать не довелось, потому особых смыслов в беспорядочном мельтешении на экране мне лично не удалось найти.
всё некрасивое, нюорк правдоподобный(что ни дом, все развалено и заброшено), и в финале чернокожий вербует белого мальца стать стрелком-а тот и рад с чего?
о балло в из 1о
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8/10 😁
Фанаты Кинга негодуют – дескать, экранизация провалилась. Ничего не могу сказать по этому поводу, так как книгу не читала. Для меня «Темная башня» стала проходным фильмом для семейного просмотра. Начало прекрасное: из нашего мира похищают детей и используют их силу для разрушения Темной башни, на которой держится все мироздание. 11-летний мальчик каждую ночь видит это в своих снах, а затем запечатлевает в рисунках. Разные миры, магия, сверхспособности, «чужие среди нас», извечное противостояние добра и зла дополнены великолепной игрой актеров, эффектными сценами «разборок» и погони. И все же, без ложки дегтя не обошлось.
Что имеем? Малоизвестный датский режиссер Николай Арсель решил запихнуть цикл из восьми кинговских романов серии «Темная башня» (микс научной фантастики, ужасов, фэнтези и вестернов») в полтора часа экранного времени. Подобное со мной происходило разве что перед экзаменами по литературе, когда приходилось читать краткое содержание книги. В результате режиссер не смог раскрыть даже базовые моменты «Темной башни» (не исключено, что он снимал для фанатов, которые и так всё знают). Например, тема Алого короля, которому служит Человек в черном, не раскрыта: кроме надписи на стене, никаких подсказок режиссер нам не дает. Тем не менее, Арселю удалось создать интересных персонажей.
В свое время Стивен Кинг был столь вдохновлен Клинтом Иствудом, что списал с него образ стрелка Роланда Дискейна. Арсель соригинальничал, отдав роль темнокожему актеру Идрису Эльбе, но не прогадал. Стрелок хотя и положительный персонаж, но ничто человеческое ему не чуждо. Роландом движет месть за отца, поэтому его единственная цель – убить Человека в черном. Перед нами – хлипкий бодхисаттва с упадническим настроем: мы проиграли, все вокруг тьма, стрелков больше нет. Благо, с помощью мальчишки Джейка к нему возвращается дух настоящего стрелка, готового и за башню постоять.
Заклятый враг стрелка, Уолтер О’Дим (Мэттью Макконахи) – могущественный черный колдун, олицетворение зла и тьмы. Макконахи убедительно сыграл чертовски привлекательного злодея, (к такому можно и на темную сторону, даже без печенек). Что примечательно, МакКонахи пробовался и на роль Роланда, однако роль отдали Эльбе (думаю, стрелок в его исполнении получился бы блестящий).
Том Тейлор - он же Джек Чеймберз, мальчик с даром Сияния – отлично сыграл своего персонажа. Каждую ночь он видит, казалось бы, фантастические сны, имеющие отношение к его собственному миру. Джейк упрям, настойчив, храбр и обладает всеми задатками, чтобы стать новым стрелком.
В целом, симпатично, но далеко не шедевр. Фильм понравится людям, не читавшим Кинга, хорошо зайдет на семейном просмотре (родителям будет над чем подумать). Фанатам посоветую крепиться и надеяться, что продолжения не будет.
7 из 10
По факту - ушел с фильма отсмотрев чутьбольше часа (( Ничего общего с книгой (кроме названия), считай небыло. Очень жаль..
Задумывались ли вы о том, что кроме нашего мира существуют и другие? Мир, в котором люди - не люди, а существа с двумя головами. Или руки имеют подобие ног, а ноги... ну, вы поняли. Если посудить разумно, о наличии таких миров никаких опровержений не было выпущено. Как, собственно, и подтверждений. Но и человечество когда-то обращало в шутку возможные полёты в космос. Поэтому, так яро уверять себя и остальных в том, что мы одиноки во вселенной не стоит. Так, а что же до первого вопроса? Наверняка, многие это делали. Но были и те, кто даже написал об этом книгу. Стивен Кинг - человек, чьё лицо узнаёт каждый, а стиль речи подкупает всех. Однажды, мистер Стивен Кинг задумался о том, а не написать ли ему книгу о мальчике с возможностями предвидения, стрелке, чей выстрел всегда достигает цели и маге, что способен повелевать людьми. Написав один том, два, Стивен уверенно реализовал свою мечту, дойдя до отметки в восемь томов. Ну, а сегодня, писатель может лицезреть своё творение в кинематографическом плане.
«Тёмная башня», после выхода первого трейлера, была обругана каждым человеком, кто в курсе событий оригинальной книги. В частности, киноадаптацию ругали за сильное искажение сюжетной линии, делая из героев иных персонажей, что были предоставлены в рукописях. Заявленные в хронометраже девяносто минут воспринимались как жалость и насмешки над фанатами. Подумайте: Что можно рассказать в фильме, основанном на восьмитомной коллекции, за малые полутора часа? Конечно, самый минимум. А потому, разговоры о том, что "книг много, а времени мало" не считались никем всерьёз.
Первые двадцать минут фильма воспринимаются как возможность впарить людям какую-то дичь, вместо картины о легендарной серии книг. Подобные фильмы, как это обычно бывает, основаны для фанатов. Людях, которые знают, что будет происходить на экране ближайшие девяносто минут. Однако, если вы - рядовой зритель, пришедший в кино, чтобы развеяться и отдохнуть, то «Тёмная Башня» и в самом деле будет казаться какой-то дичью. До появления иного мира, кроме "ключевого", на экране происходит следующее: «Есть мальчик. Есть видения. Есть мираж, который возникает во снах мальчика. Есть отчим, который хочет сплавить мальчика в дурдом». Прочитав это, может возникнуть представление о рассказе какого-то фильма про ненормальных людей, а то и хуже. У кого-то, может быть, и жизнь такая, а тут ещё и фильм приходится смотреть. К слову, первые полчаса фильма - худшее, что могло бы произойти с проектом. А ведь дальше ещё час. Шестьдесят минут, за которые действительно боязно. Но, поверьте, дальнейшие события правда вгонят ваши чувства в дрожь. Накалённая атмосфера, обольщенная игрой главных героев, увеличит ваш интерес.
У Николая Арселя удалось сохранить главную особенность - тёмная и хмурая атмосфера, подкрепленная байками о тёмной башне. Первые минуты фильма иной мир представляется зрителю в виде флэшбеков, представленных снами Джейка. Возможная предыстория их мира прекрасно сочетается с развитием сюжета. Таким образом, Николай совмещает двойной вариант событий, давая зрителям наблюдать сразу за прошлым и будущим защитников башни. Ключевой мир, как называют жители той вселенной, является дополняющим средством повествования истории. Джейк, будучи обыкновенным мальчиком, ничем и никем не выделенный, осознает, что его сны - это реальность. Не тот бред, который ему пытаются вправить доктора, что его психика находится в подвешенном состоянии. Сводя факты, противопоставляя их с уже предоставленными рисунками, Джейк понимает, что его возможности - не воспалённого ума фантазии. Попав в мир стрелка, где основой выступает страх и война, у Джейка проявляются эмоции, что он был прав. Но мальчик быстро осознает, куда он попал и какие последствия его ждут. Жестокий мир, вовлеченный в борьбу между могущественным магом и отчаянными стрелками, сулит только одно - смерть одной стороны.
Важно понимать, что «Тёмная башня» - это не очередной фильм о героях, где светлая сторона побеждает тёмную. Стивен Кинг, несмотря на то, что продал права на книгу, также принимал активное участие в создании картины. И каждый уверен, он не хотел, чтобы из его истории сделали очередных «Мстителей». Возможно, на бумаге всё выглядит по-детски, мол маг сражается против стрелков, но поверьте, история, поставленная Арселем, воспринимается как жизненная реальность. В стрелке (Идрис Эльба) горит огонь войны, который прекратится, как только маг погибнет. Рэндалл (Мэттью МакКонахи), чьи возможности превозмогают потребности, желает одного - уничтожения башни. Почему, правда, не объясняется - и это единственный недочёт сценаристов. Джейк (Том Тейлор) - школьник, желающий, чтобы его кошмары перестали появляться. Не стоит думать, что, идя на фильм, можно смело ожидать предсказуемости в ленте. Эта вещь, конечно, преобладает, но неожиданные ветки возникают также быстро, как и герой МакКонахи.
Сильная сторона картины - игра актёров. Рэндалл не был бы таким превосходным, с чувством шикарного доминирования, сыграй его другой актёр. Мэттью МакКонахи, влившийся в своего персонажа, проявляет все чувства, которые необходимы лицемерному человеку. Его злоба, радость и ехидство переплелись в одну общую эмоцию, сделав из героя уникального злодея. Мэттью придал своему персонажу харизматичности. Сделав из него шикарного подстрекателя, быть может даже доминатора, Рэндалл сразу стал действующим лицом картины. Стрелок, чьё имя произносится за весь фильм всего пару раз, подкупает себя хмуростью. Идрис Эльба, отученный играть людей, чьи судьбы давно разрушены, показывает всё своё мастерство, действуя на первых ролях. Его персонаж, духовно и физически опустошенный от всех этих войн, устал быть пешкой. Он хочет закончить эту битву навсегда. Неподвластный чарам Рэндалла, Роланд не может быть убит им (если только посторонними вещами). Собственно, эта сила действует и против него самого, не давая стрелку убить чародея, пока он сам этого не захочет. Потеряв на войне многих близких людей, Роланд боится смерти мальчика. Джейк, войдя во взрослую жизнь не собственному принуждению, становится заложником всей ситуации. Желая избавиться от кошмарных снов, малец не мог предугадать, что всё зайдёт далеко. Но предписанной судьбе, указанной ему человеком в чёрном, не удастся изменить. Особенно, если противостоять придётся самому писателю всех судеб.
Вердикт. Сказать, что «Тёмная башня» - это провал нельзя. Конечно, от фильма такого масштаба ждали чуточку больше, но получилось то, что получилось. Местами фильм демонстрирует задатки шедеврального кино, но всё это – происходит очень редко. В редчайшие моменты картине не хватает сцен с рейтингом R и это сильно влияет на происходящие события. Стоит надеяться, что в сиквеле разработчики уладят все ошибки и сделают продолжение более лицеприятным.
А пока – это крепкий середнячок. Тот, кто считает, что воображение не может его убить, - дурак.
Приятного просмотра!
Перенести целый цикл на экран и уместить его в полтора часа - безнадежная затея. В некоторой степени, я даже восхищаюсь бесстрашием Арселя. Но получиться что-то путное вряд ли могло.
Фанаты критикуют, что «Темную башню» Стивена Кинга полностью переиначили и превратили одну из великих саг в скучную подростковую сказку.
Мне же сравнивать не с чем, поэтому скажу лишь о самом фильме.
Избитый сюжет - злые, добрые, мы все умрем и "особый" ребенок. Очень простое повествование, мало интересных деталей, экшена, много воды. Скудные спецэффекты, не, ну правда, сейчас же не 80-е. Совсем нестрашные монстры и их так мало. Фильм вывозят лишь главные герои. Но и их харизмы явно недостаточно. МакКонахи красавчик 😏 Мне понравилось, как он играл, добавил что-то от своего персонажа из "Настоящего детектива".
В целом, фильм больше подходит для семейного просмотра.
7 из 10
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