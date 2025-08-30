Доктор Динозавров
– Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» – всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!
О чем этот мультик, я так и не смогла сформулировать. Зачем его показывать детям - не очень понятно. Для профилактики сексизма? Ну не в шесть же лет...
А вот взрослым здесь будет, что оценить. Во-первых, это довольно качественная мультпликация. Вставки под аниме достойны отдельного внимания - сделаны прекрасно. Здесь мног отсылок: "Звездные войный", "Маугли", "Старски и Хатч", "Дюна", "Как приручить дракона" и многое другое. Интересно обыграли и высмеяли западную культуру с их Великобротанскими ценностями. Ну и да, напомнили, что дети как бы тоже люди (хотя это такое невозможное клише, что аж стыдно).
