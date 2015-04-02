Сумерки
– Семнадцатилетняя девушка Бэлла вместе с отцом переезжает в небольшой городок. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей.
Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас в врага.
Что очень странно, так это то, что серию "Сумерки" у нас в России почти не знают. Книжки можно найти с трудом. В то время, как на западе эта книга по популярности выше, чем последний Гарри Поттер. Простая история, скорее для подростков, а захватывает неимоверно. ✊
А книга от лица Эдварда тоже существует но она называется Midnight Sun (Солнце полуночи) несколько глав из нее вы уже можете прочитать в интернете.
ЗЫ.Народ я только в замешательстве нашла прокат Сумерек в кинотеатрах с 20 числа, но, что-то там фильм совсем другой ✊ скажите эт ми тупит, али не то нашла?????✊
Знаете я слышала,что в некоторых кинотеатрах фильм не будут показывать,потому что именно эти самые кинотеатры не считают его прибыльным и не стали заказывать прокат...но вроде как оговаривалось,что можно (набрав народ естесна) обратиться в кинотеатр и попросить...хотя я сомневаюсь,что они поменяют свое решение✊
Да я вообще не понимаю чем они думают✊ вот сама узнала что у нас в кинотеатре показывать не будут...придется искать, благо в городе точна покажут✊
Сюжет повествует о любви между вампиром Эдвардом, и 17-летней обычной школьницей Беллой. Но что, если у вампиров существуют воинствующие кланы и семья Эдварда, отказавшаяся от насилия над людьми, одна из них. И когда начинается очередной межклановый этап противостояния, то опасность грозит не только членам определенной семьи, но и тем, кто им дорог - пусть даже ты человек. Сейчас опасность подстерегает Беллу. И одно ясно точно, добром это не кончится.
Фильм начинался немного вяло и затянуто. Потом пошло любовное "мыло", за ним признания. И ближе к финалу начался настоящий эпичный экшен с качественными спецэффектами на то время. И вроде как стало интересно.
Фильм "Сумерки" - своего рода "пилот" или предисловие перед настоящей вампирской сагой, состоящей из четырех частей. И я даю шанс следующей части этой франшизы.
Моя оценка этого фильма: 7 из 10. 👍
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