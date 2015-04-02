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Сумерки - Перевыпуск трейлер
Киноафиша Трейлеры Сумерки. Перевыпуск трейлер

Сумерки. Перевыпуск трейлер

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Дата публикации: 3 июня 2026
Сумерки – Семнадцатилетняя девушка Бэлла вместе с отцом переезжает в небольшой городок. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас в врага.
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Ава 2 апреля 2015, 12:51
Да!Да!Да! Мы всей компанией идем!

Что очень странно, так это то, что серию "Сумерки" у нас в России почти не знают. Книжки можно найти с трудом. В то время, как на западе эта книга по популярности выше, чем последний Гарри Поттер. Простая история, скорее для подростков, а захватывает неимоверно. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An_ya 2 апреля 2015, 12:51
Книги очень интересные, жаль только последняя еще не переведена. А фильм посмотреть и хочется и колеться, а вдруг ерунда будет? Но книгу советую прочесть всем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вичка 2 апреля 2015, 12:51
книга супер и похоже что фильм не подкачает!с нетерпением жду премьеры, а уж подруга моя та вообще от книг ввосторге, уже прочла все 3.....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jade 2 апреля 2015, 12:51
Ну что вы человека обманываете. Bracking Dawn (разгоняя рассвет) это никакие не Сумерки от лица Эдварда. Это четвертая и последняя книга всей саги. Она еще не вышла в России, но в интернете можно найти любительский перевод. И могу сказать что он ни чем не хуже перевода издателеств, а чем то даже лучше. Тем более что выхода этой книги в России еще ждать и ждать.

А книга от лица Эдварда тоже существует но она называется Midnight Sun (Солнце полуночи) несколько глав из нее вы уже можете прочитать в интернете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Прочла все книги, только пока жаль,что пятая неполностью, но все же....от книг тащусь, надеюсь,что фильм тоже не подкачает, по трелерам вроде ничего)))

ЗЫ.Народ я только в замешательстве нашла прокат Сумерек в кинотеатрах с 20 числа, но, что-то там фильм совсем другой ✊ скажите эт ми тупит, али не то нашла?????✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 13/11/2008 - 20:56:11


Знаете я слышала,что в некоторых кинотеатрах фильм не будут показывать,потому что именно эти самые кинотеатры не считают его прибыльным и не стали заказывать прокат...но вроде как оговаривалось,что можно (набрав народ естесна) обратиться в кинотеатр и попросить...хотя я сомневаюсь,что они поменяют свое решение✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 13/11/2008 - 21:24:41


Да я вообще не понимаю чем они думают✊ вот сама узнала что у нас в кинотеатре показывать не будут...придется искать, благо в городе точна покажут✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Weteran Mc 16 сентября 2024, 22:51
Оценка
"Сумерки" - голливудская драма в жанре фэнтези с элементами триллера и боевика.
Сюжет повествует о любви между вампиром Эдвардом, и 17-летней обычной школьницей Беллой. Но что, если у вампиров существуют воинствующие кланы и семья Эдварда, отказавшаяся от насилия над людьми, одна из них. И когда начинается очередной межклановый этап противостояния, то опасность грозит не только членам определенной семьи, но и тем, кто им дорог - пусть даже ты человек. Сейчас опасность подстерегает Беллу. И одно ясно точно, добром это не кончится.

Фильм начинался немного вяло и затянуто. Потом пошло любовное "мыло", за ним признания. И ближе к финалу начался настоящий эпичный экшен с качественными спецэффектами на то время. И вроде как стало интересно.

Фильм "Сумерки" - своего рода "пилот" или предисловие перед настоящей вампирской сагой, состоящей из четырех частей. И я даю шанс следующей части этой франшизы.

Моя оценка этого фильма: 7 из 10. 👍
16 сентября 2024, 22:51 Ответить
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