В 1 сезоне 8 серии сериала «Необыкновенный плейлист Зои» молодая женщина получает совершенно душераздирающую новость, которая странным образом влияет на ее необычные способности. Сможет ли Зои разобраться в своих силах, а заодно и в самой себе?