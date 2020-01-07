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Киноафиша Сериалы Необыкновенный плейлист Зои Сезоны Сезон 1 Серия 8

Необыкновенный плейлист Зои 2020 8 серия 1 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Необыкновенный плейлист Зои»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 февраля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 февраля 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 15 марта 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 22 марта 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 29 марта 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 5 апреля 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 19 апреля 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 26 апреля 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 3 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Необыкновенный плейлист Зои» молодая женщина получает совершенно душераздирающую новость, которая странным образом влияет на ее необычные способности. Сможет ли Зои разобраться в своих силах, а заодно и в самой себе?

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