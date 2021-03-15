В 1 сезоне 7 серии сериала «Мечты на льду» главная героиня получает неожиданное предложение от Элины. В это же время Медведь и Сэм встречают загадочного гостя. Мак и его сестра нуждаются в поддержке Скай, но кого из них в итоге выберет девушка?