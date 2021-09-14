В 3 сезоне 7 серии сериала «Зема» Зема и Тяпа вместе с Сундуком приходят к его племяннику Саше. Они хотят, чтобы молодой человек принял участие в их афере. Компании становится известно о том, чем втайне занимается Саша в качестве подработки.