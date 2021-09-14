В 3 сезоне 5 серии сериала «Зема» времени остается в обрез. Земе экстренно необходимо добыть нужную сумму денег. Мила уезжает от Семы к своей приятельнице. Ей становится известно о том, что Тяпа увяз в истории, связанной с наркотическими веществами.
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