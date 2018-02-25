В 1 сезоне 7 серии сериала «Зема» всех ребят в бобике везут в ментовку. Зема пытается доказать, что он не собирался связываться с путанами, а лишь зашел к однокласснице, и вообще он хочет сделать предложение своей ненаглядной Миле.