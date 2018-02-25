В 1 сезоне 4 серии сериала «Зема» подстреленного друга Земы спасают от язвы. А Мила приглашает парня на свидание. Вот только чтобы впечатлить девушку, необходимы костюм, деньги и тачка. Тачка есть, а как же быть с остальным?
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