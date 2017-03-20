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Киноафиша Сериалы Закон каменных джунглей Сезоны Сезон 2 Серия 3

Закон каменных джунглей 2015 - 2017 3 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Закон каменных джунглей»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 20 марта 2017
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 21 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 22 марта 2017
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 23 марта 2017
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 27 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 28 марта 2017
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 29 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 30 марта 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Закон каменных джунглей» ребятам наконец везет: их задумка с гаражом покрышек увенчивается успехом. Однако переживания Гоши не дают ему в полной мере насладиться этим моментом. Лена начинает думать об их с Тимом будущем.

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