Во 2 сезоне 3 серии сериала «Закон каменных джунглей» ребятам наконец везет: их задумка с гаражом покрышек увенчивается успехом. Однако переживания Гоши не дают ему в полной мере насладиться этим моментом. Лена начинает думать об их с Тимом будущем.