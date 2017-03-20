Закон каменных джунглей 2015 - 2017 8 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Закон каменных джунглей»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 120 марта 2017
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 221 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 322 марта 2017
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 423 марта 2017
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 527 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 628 марта 2017
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 729 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 830 марта 2017
О чем cерия
Во 2 сезоне 8 серии сериала «Закон каменных джунглей» по заказу Олега Шустрова Зима убивает дядю Валеру. Гоша и Ольга становятся не просто свидетелями этого преступления, но настоящими жертвами. Тем временем Вадим сдает банду полиции.
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