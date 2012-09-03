Во 2 сезоне 10 серии сериала «Зайцев +1» пока Настя тусуется в клубе, Саша должен получить ее эксклюзивное дизайнерское платье, которое тут же случайно портит Коля. Пока Саша пытается спасти вещь, точно такое же платье, присланное Оле, портит Илья.
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