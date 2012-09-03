Во 2 сезоне 16 серии сериала «Зайцев +1» Коля пытается добиться классной девушки, которая ему не по зубам, а Саша выдает «гениальные» идеи, которые должны помочь другу в этом. В то же время Лена подозревает своего парня в изменах.
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