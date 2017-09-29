В 4 сезоне 5 серии сериала «Нация Z» команда видит самосвал, который кто-то оставил посередине автомагистрали. В скором времени выясняется, что это – западня. Затем все шесть членов группы попадают в плен, где им приходится спасать свою жизнь.
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