Ты — воплощение порока 2014 - 2019 11 серия 4 сезон
7.5Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Ты — воплощение порока»
Это было: Часть 1
Сезон 4 / Серия 16 сентября 2017
Это было: Часть 2
Сезон 4 / Серия 26 сентября 2017
Одиссей
Сезон 4 / Серия 313 сентября 2017
Это всего лишь маркетинг
Сезон 4 / Серия 420 сентября 2017
Туман войны, братан
Сезон 4 / Серия 527 сентября 2017
Всегда есть черный ход
Сезон 4 / Серия 64 октября 2017
Не лучшая ставка
Сезон 4 / Серия 711 октября 2017
Куча рогатых шаров
Сезон 4 / Серия 818 октября 2017
Мировая звезда!
Сезон 4 / Серия 925 октября 2017
Папа-не-папа
Сезон 4 / Серия 101 ноября 2017
С самого начала я был пьян
Сезон 4 / Серия 118 ноября 2017
Как люди
Сезон 4 / Серия 1215 ноября 2017
Так было всегда
Сезон 4 / Серия 1315 ноября 2017
О чем серия
В 4 сезоне 11 серии сериала «Ты — воплощение порока» роман Джимми вошел в список самых востребованных книг среди массовой литературы. Он хочет, чтобы издатель записал его на «викторину NPR». У Вернона начинаются галлюцинации из-за бессонницы.
