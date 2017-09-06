Ты — воплощение порока 2014 - 2019 3 серия 4 сезон
8.5Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Ты — воплощение порока»
Это было: Часть 1
Сезон 4 / Серия 16 сентября 2017
Это было: Часть 2
Сезон 4 / Серия 26 сентября 2017
Одиссей
Сезон 4 / Серия 313 сентября 2017
Это всего лишь маркетинг
Сезон 4 / Серия 420 сентября 2017
Туман войны, братан
Сезон 4 / Серия 527 сентября 2017
Всегда есть черный ход
Сезон 4 / Серия 64 октября 2017
Не лучшая ставка
Сезон 4 / Серия 711 октября 2017
Куча рогатых шаров
Сезон 4 / Серия 818 октября 2017
Мировая звезда!
Сезон 4 / Серия 925 октября 2017
Папа-не-папа
Сезон 4 / Серия 101 ноября 2017
С самого начала я был пьян
Сезон 4 / Серия 118 ноября 2017
Как люди
Сезон 4 / Серия 1215 ноября 2017
Так было всегда
Сезон 4 / Серия 1315 ноября 2017
О чем серия
В 4 сезоне 3 серии сериала «Ты — воплощение порока» Джимми вернулся домой и застал Эдгара и Линдси, которые предаются любовным утехам. Эдгар огорчен из-за поведения Джимми. Линдси сообщает Джимми, что дела у Гретхен без него складываются прекрасно.
Зачем наложницы мылись в хамаме, закутанные в простыни? Дело не в цензуре, и не в религии — историки все объяснили
Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?
Сериал «Волшебница» — не ремейк «Мэри Поппинс»: однако песни «Непогода», «Ветер перемен» и «33 коровы» в нем прозвучат
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail