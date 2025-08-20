Меню
Ты
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
Сопереживать главным героям не получится.
20 августа 2025 18:40
«Декстер» для миллениалов подходит к концу: 5 сезон сериала «Ты» от Netflix на носу — а вы помните, что было в 4-м?
Сколько раз вы прощали Джо Голдберга?
22 апреля 2025 07:29
Новый сезон «Черного зеркала» и боевик с Томом Харди: долгожданные новинки, которые можно будет посмотреть на Нетфликсе уже в апреле
В только что начавшемся месяце увидим возвращение сразу двух громких сериальных хитов.
3 апреля 2025 13:17
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
