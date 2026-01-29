Оповещения от Киноафиши
«Запоем посмотрела весь сезон»: этот остросюжетный триллер хорош почти во всем — а финал заслуживает 10 из 10 (Netflix не облажался)

29 января 2026 08:27
Кадр из сериала «Ты»

По духу — близкий родственник «Декстера».

После череды разочарований от финалов громких сериалов зрители стали опасаться концовок. Но криминальный триллер Netflix «Ты», продержавшийся пять сезонов, сумел поставить точку безупречно. Создатели не пошли на компромиссы и дали главному герою именно то завершение, которого он заслуживал морально, а не юридически. И фанаты это оценили.

Сериал, основанный на романах Кэролайн Кепнес, с первых минут вводит в тревожный мир Джо Голдберга. Внешне он — обаятельный книжный интеллектуал (Пенн Бэджли). Но его внутренний монолог раскрывает чудовищную сущность: Джо одержим идеей «спасти» женщин, которыми он увлекается.

Его любовь — это тотальный контроль, слежка, манипуляции и насилие, которое он мастерски оправдывает в своей голове как романтический порыв. Он почти как «Декстер», но повернут на романтике.

Зритель проходит с ним через несколько циклов одержимости. В каждом сезоне — новая жертва (Гвиневра Бек, Лав Куинн, Кейт Гэлвин) и новая цепь преступлений. Первоначальная симпатия к «несчастному романтику» быстро испаряется, когда становится ясно: Перед нами холодный, расчетливый нарцисс, который убивает, потому что считает это своим правом.

Именно поэтому финал пятого сезона стал катарсисом. Сценаристы не стали ни оправдывать своего героя, ни искать для него легких путей искупления. Они довели ситуацию до абсолюта, позволив ему столкнуться с последствиями собственной мифологии. Хотя бы поэтому сериал стоит досмотреть до конца (и еще из-за рейтинга 7.5 на «Кинопоиске»).

Не могу поверить, что я только что запоем посмотрела весь сезон, почти не делая перерывов между сериями, — восхищаются зрители.

Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
