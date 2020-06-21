В 3 сезоне 3 серии сериала «Йеллоустоун» Джон продолжает общаться с Тейтом, не подозревая, что губернатор ведет переговоры с Эллис Стил по поводу застройки. Взамен корпорация предлагает Перри шесть миллиардов долларов.
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