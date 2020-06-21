Мисс Вселенная из США показалась без макияжа: зрелище не для слабонервных

Главную красавицу Италии облил кислотой бывший жених: как спустя годы выглядит ее лицо

Родные бросили на произвол судьбы: Светличная выживает на «нищенскую» пенсию

Иностранцы в шоке: этого слова нет в русском языке, но его все говорят и пишут

Наивного повара из «Солдат» теперь узнает не каждый, и вот как живет Вакутагин

Необъятная: это фото самой красивой женщины в мире шокирует даже любителей пышных форм

Жизнь не пощадила хрустального мальчика из шоу Малахова: ему уже 30 лет

В 69 лет такое мини за гранью: Успенская потеряла стыд и засветила лишнее

Внебрачный сын Маяковского был знаменит на всю страну, но единицы догадывались о его родословной

Интересно девки пляшут: вот как сложилась жизнь эпатажной любовницы Венцеслава из «Дома-2»

И близко живет не в сказке: оторопеете, узнав правду об итальянском избраннике Насти из «Глухаря»