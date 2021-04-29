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Киноафиша Сериалы Ясукэ Сезоны Сезон 1 Серия 2

Ясукэ 2021 2 серия 1 сезон

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Ронин
Сезон 1 / Серия 1 29 апреля 2021
Старый уклад
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2021
Смертные грехи
Сезон 1 / Серия 3 29 апреля 2021
Долгая дорога
Сезон 1 / Серия 4 29 апреля 2021
Боль и кровь
Сезон 1 / Серия 5 29 апреля 2021
Равновесие
Сезон 1 / Серия 6 29 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Ясукэ» становится известно, что в далеком шестнадцатом веке главный герой и его сподвижники поклялись в верности одному жестокому тирану. В настоящем времени приспешники Нобунага открывают охоту на Ясукэ.

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