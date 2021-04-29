В 1 сезоне 2 серии сериала «Ясукэ» становится известно, что в далеком шестнадцатом веке главный герой и его сподвижники поклялись в верности одному жестокому тирану. В настоящем времени приспешники Нобунага открывают охоту на Ясукэ.
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