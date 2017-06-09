Во 2 сезоне 8 серии сериала «Вайнона Эрп» девушке наконец удается узнать, как же появилось проклятие семьи Эрп. Правда оказывается удивительной. Остальные герои объединяются для того, чтобы спасти свое общее будущее. Но сможет ли Вайнона им помочь?
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