Во 2 сезоне 2 серии сериала «Вайнона Эрп» Уэйверли, используя свою новую личность, оказывает влияние на своих самых близких людей. Ее первой жертвой становится Николь. В это же время главная героиня полностью погружена в битву с новыми демонами...
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