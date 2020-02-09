Во 2 сезоне 4 серии сериала «Не тот человек» суд признал Пэтти Роррер виновной в убийстве жены и маленького сына ее бывшего бойфренда Энди Катринака. Но вскоре следователи обнаруживают, что в громком деле все не так однозначно.
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