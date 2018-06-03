«Не тот человек» — документальный проект канала Starz 2018 года выпуска, удостоенный премии «Эмми». Автором цикла выступил признанный режиссер Джо Берлинджер («Красивый, плохой, злой», «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»), работы которого зачастую сфокусированы на реальных преступлениях. На этот раз кинематографист исследует три случая, когда заключенные, вероятно, были отправлены за решетку по ошибке. Помимо интервью с героями повествования, в сериале представлен анализ деятельности видных американских адвокатов, прокуроров и следователей.