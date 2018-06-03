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Постер к сериалу Не тот человек
Постер к сериалу Не тот человек
Постер к сериалу Не тот человек
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Киноафиша Сериалы Не тот человек
Не тот человек (2018 - 2020) Wrong Man 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Не тот человек» — документальный проект канала Starz 2018 года выпуска, удостоенный премии «Эмми». Автором цикла выступил признанный режиссер Джо Берлинджер («Красивый, плохой, злой», «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»), работы которого зачастую сфокусированы на реальных преступлениях. На этот раз кинематографист исследует три случая, когда заключенные, вероятно, были отправлены за решетку по ошибке. Помимо интервью с героями повествования, в сериале представлен анализ деятельности видных американских адвокатов, прокуроров и следователей.

Не тот человек - трейлер второго сезона
Не тот человек
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сью-Энн Робинсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не тот человек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Не тот человек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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